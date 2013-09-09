Генпрокуратура: Новый законопроект гарантирует независимость прокуроров

Гарантия независимости будет соблюдаться с помощью органов прокурорского самоуправления - Всеукраинской конференции работников прокуратуры и Совета прокуроров Украины.

Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в ходе Всемирной ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Москве, сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Пшонка отметил: «Это главная новация законопроекта. Такие органы самоуправления будут отвечать за решение вопросов внутренней деятельности прокуратуры. Эти институты еще не стали нормой в организации органов прокуратуры, но это уже стандарт с точки зрения Венецианской комиссии», - сказал Пшонка.

По его словам, в законопроекте также пересмотрен порядок подбора кадров и их дисциплинарной ответственности.

Пшонка отметил: «Таким образом, прокуратура Украины выходит на совершенно новый уровень своего развития. В условиях реализации норм нового УПК, а также принятия нового закона «О прокуратуре», органы прокуратуры способны в полной мере обеспечить надежную защиту прав и свобод граждан и верховенство права в уголовном производстве».