Пшонка заявил о готовности к глубинным реформам в прокуратуре

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом сегодня сказал генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время встречи с представителями Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии).

"Мы благодарны за проведенные в марте в Страсбурге консультации с руководителями и экспертами Совета Европы по вопросам реформирования органов прокуратуры, участие в которых я принимал лично. Мы также благодарим за поддержку и содействие процессам реформирования органов прокуратуры на сегодняшнем этапе", - сказал он.

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По словам Пшонки, рекомендации Венецианской комиссии прокуратурой Украины будут восприняты с полным пониманием.

Члены Венецианской комиссии в свою очередь отметили прогрессивный характер закона, а также сообщили о планах передать проект экспертного заключения по законопроекту "О прокуратуре" в ближайшее время.

Подводя итоги встречи, генпрокурор заявил о готовности украинской прокуратуры к глубинным реформам.

"Мы сделаем все возможное, в рамках компетенции, чтобы органы прокуратуры Украины отвечали стандартам Совета Европы", - сказал он.

Со стороны представителей Венецианской комиссии и Совета Европы присутствовали Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, Вице-президент Венецианской комиссии Анна Сухоцкая, Вице-президент Венецианской комиссии Каарло Туори, члены Венецианской комиссии, представители Офиса Совета Европы, эксперты проекта Совета Европы "Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине".