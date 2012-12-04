Журналисты и медиаюристы готовят пакет предложений новой Верховной Раде

Как сообщает «Телекритика», об этом шла речь на экспертной конференции «Вызовы для саморегулирования. Цензура и самоцензура в Украине: этические и юридические аспекты».

Представители СМИ и медиаюристы обсудили, в частности, вызовы для саморегулирования во время избирательного процесса, создание эффективного механизма рассмотрения жалоб на медиа и журналистов для противодействия цензуре и усиления государственной регулирования, стратегические направления для саморегулирования. Также дискутировались вопросы увеличения давления на медиа и рост самоцензуры.

Глава Комиссии по журналистской этике Владимир Мостовой призвал все медийные общественные организации объединять усилие для защиты прав журналистов и повышения авторитета профессии.

Президент Ассоциации медиаюристов Татьяна Котюжинская сообщила, что, как и всегда в постизбирательный период, в Украине в настоящее время наблюдается рост судебных исков к СМИ. По ее мнению, необходимо дать адекватный ответ, если государство будет усиливать свое вмешательство в медиасферу.

«Мы прекрасно понимаем, что самоцензура происходит и на телевидении, и в других СМИ, и ей очень трудно противодействовать. Сейчас мы столкнулись с тремя важными аспектами: каким образом дать ответ политикам относительно ненадобности усиления государственного регулирования, каким образом оградить от частной цензуры в СМИ, то есть такой редакционной политики, которая фактически искажает информационный продукт, каким образом давать адекватный ответ государственным служащим и политикам, когда они препятствуют журналистам в осуществлении их профессиональных полномочий», – отметила Т.Котюжинская.

Член правления ОО «Телекритика» Светлана Остапа предложила поставить на рассмотрение новоизбранных депутатов темы, которые так и не были рассмотрены в парламенте VI созыва, а именно: создание общественного вещания, реформирование (разгосударствление) государственной и коммунальной прессы, прозрачность медиасобственности, нарушение 171 ст. Уголовного кодекса Украины и пр.

По словам Т.Котюжинской, парламентское большинство хочет принимать такие законодательные акты, которые бы усиливали государственное регулирование в сфере медиа. Поэтому журналистское сообщество должно сделать все возможное, чтобы предотвратить такие законопроекты, как, например, о криминализации клеветы. Для этого нужно создать действенную, авторитетную Комиссию по журналистской этике, которая бы рассматривала претензии к журналистам и медиа, и максимально предотвращала судебные жалобы.

Участники конференции высказали ряд предложений относительно механизма создания более представительского органа саморегулирования, его финансовой независимости и пр. В частности, представители отрасли Алексей Погорелов и Екатерина Мясникова сообщили, что УАИПП (Украинская ассоциация издателей периодической печати) и НАВ (Независимая ассоциация телерадиовещателей) не против иметь своих представителей в Комиссии по журналистской этике.

По словам председателя НСЖУ Олега Наливайко, политики и государство пытаются занять образовавшуюся нишу саморегулирования. «Мы должны сами этим заниматься и выйти на какой-то конструктив. НСЖУ и НМПУ солидаризировались, мы делаем совместные заявления, вместе принимаем участие в разных конференциях. Нам нужно усилить сотрудничество с разными общественными организациями. Показательный принцип - это борьба с законопроектом о клевете. Выборы, как ни странно, нас солидаризировали. Главное направление - это работа КЖЕ, она должна быть единая, сильная, должна быть сформирована всеми общественными организациями, и тогда бы отпали те вопросы, которые возникают по пресс-карте. Напомню, это достаточно давняя инициатива НСЖУ и НМПУ. У нас нет конечной даты, нас никто не ускоряет, и пока мы не убедим всех, что нужна пресс-карта, двигаться дальше не будем», – сказал О.Наливайко.

В.Мостовой считает, что половина состава КЖЕ должна делегироваться от профессиональных организаций, а половина избираться съездом. «11 лет работы комиссии убедительно доказали, что без надежных источников финансирования, хотя бы для обеспечения своего институционного существования, КЖЕ малоэффективна. Я знакомился с работой комиссий в Британии и Германии, там количество только технических работников, которые выезжают на места, готовят дела и прочее, составляет не менее 13 человек. А нарушений там намного меньше, чем у нас. У нас нет членских взносов. То за счет чего можно осуществлять работу?», – спросил он.

По мнению представителя в Украине «Репортеров без границ» Оксаны Романюк, публичность является лучшим средством защиты журналиста, поскольку сегодня защитить свои права юридически сложно, потому что система работает на власть. «А такая публичность достигается при поддержке журналистского сообщества. Если журналистское сообщество отказывается поддерживать какого-то определенного человека, поскольку имеет сомнения в том, что он действительно является журналистом, или действительно пострадал из-за своей профессиональной деятельности, то это уже является существующим действенным механизмом саморегулирования, поскольку этот человек не получит поддержки», – сказала она.

Конференция состоялась при поддержке совместного проекта Совета Европы и Евросоюза «Содействие европейским стандартам в украинской медиасреде».

Как сообщала «Телекритика», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на протяжении избирательной кампании зафиксировал более 180 фактов, имевших признаки нарушения избирательного законодательства средствами массовой информации. Информация о нарушении была направлена в ЦИК.