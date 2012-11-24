Эксперты: профессия журналиста стала в Украине еще более опасной

В этом году в Украине зафиксировано 29 нападений на журналистов, за которые виновные не были наказаны, невзирая на соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы на круглом столе, который по случаю Всемирного дня борьбы с безнаказанностью проводили Национальный медиа-профсоюз Украины, Национальный союз журналистов Украины при участии Репортеров без границ и других медиа-организаций.

По сводным данным мониторинга Репортеров без границ и Института Массовой Информации, на протяжении 2012 года в Украине было зафиксировано 29 случаев, когда нападающие на журналистов остались без наказания.

Как отметила представитель Репортеров без границ Оксана Романюк, в данном показателе не учтены нарушения прав журналистов во время выборов и случаи, когда журналисты просто не обращались в правоохранительные органы с заявлениями о нападениях или препятствовании в профессиональной деятельности.

Лишь в трех случаях были возбуждены дела по 171 статье УКУ (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как констатируют представители медиа-организаций, этот показатель свидетельствует о том, что за последние несколько лет профессия журналиста стала в Украине еще более опасной. Журналисты, которые честно выполняют свой профессиональный долг, разоблачая нарушения, коррупцию, манипуляции, освещая акции протеста, подвергаются нападениям, угрозам и давлению, а их обидчики остаются безнаказанными.

Представитель Репортеров без границ отметила, что “на протяжении 2012 года не было никакого прогресса в установлении заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Процесс по обвинению А.Пукача остается полностью закрытым, хотя среди 116 томов дела секретными являются лишь около десятка томов. Власть до сих пор не определилась относительно тех лиц, имена которых фигурируют в показаниях Пукача и Мельниченко (В.Литвин, Л.Деркач, Е.Марчук, А.Мороз, Е.Фере, и другие). Против них есть такая же совокупность доказательств, что и против Ю.Кравченко и Л. Кучмы (показания А.Пукача и записи Н.Мельниченко), но нет ни постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ни постановления о возбуждении уголовного дела.

В 2012 году МВД заявило о раскрытии преступления против харьковского журналиста Василия Климентьева, который пропал без вести в прошлом году, и объявило в розыск главного подозреваемого в убийстве журналиста. Однако заказчик преступления до сих пор не установлен, а главный исполнитель находится в розыске.

11 журналистских организаций подготовили совместную петицию к власти, в которой перечислены факты безнаказанности. В частности, петиция содержит требование наказать виновных по таким резонансным делам, как убийство Георгия Гонгадзе, убийство В.Климентьева, нападение на журналиста “1+1” Дмитрия Волкова, избиение фотокора tochka.net Виталия Лазебника, избиение журналистов в донецком супермаркете “Сокол”, покушение на донецкого журналиста Алексея Мацуку, избиение журналистов бойцами спецподразделения «Грифон» в Печерском суде, поджог дома журналистки Лилии Буджуровой и тому подобное.

Представители медийных организаций призвали журналистов, которые столкнулись с тем или иным видом нарушения профессиональных прав, пострадали от нападений во время выполнения своих профессиональных обязанностей, обращаться с заявлениями в милицию, в прокуратуру, и заявлять о нарушениях в прессе.

«Не может быть так, что в центре Европы существует государство, правовая система которого отказывается предпринимать предусмотренные законом действия для расследования нападений на журналистов», - подытожила медиа-юрист НСЖУ Татьяна Котюжинская.