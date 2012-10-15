Оппозиция повторно предложила Кличко создать коалицию

Соответствующее решение было принято сегодня на съезде “Батькивщины”, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

Коалиция должна быть образована для осуществления всех возможных мероприятий с целью освобождения Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других политических узников.

Кроме того, коалиция должна не допустить внесения Президентом Виктором Януковичем изменений в Конституцию Украины, которые имеют целью избрание главы государства в парламенте и ликвидацию права украинцев на всенародные президентские выборы, и не голосовать за соответствующие изменения к Основному Закону Украины.

Коалиция также должна принять закон о порядке импичмента Президента и создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам отстранения Президента В.Януковича от власти и начать процедуру импичмента действующего главы государства.

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Среди задач коалиции также принятие закона об отзыве народного депутата, в частности, установление уголовной ответственности для тех народных избранников, которые голосуют за других депутатов, и отмене неприкосновенности для Президента, народных депутатов и судей.

Кроме того, предусматривается отмена Закона «О принципах государственной языковой политики», продление моратория на продажу земли до 1 января 2016 года и принятие необходимых законов, направленных на защиту владельцев земли среди крестьян.

Также коалиция должна отменить действующий Налоговый кодекс, принять Кодекс экономического роста, который предусматривает введение всего 7-ми налогов; отменить антинародную пенсионную реформу “Януковича-Азарова-Тигипко”; обеспечить подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая создание зоны свободной торговли, создать условия для введения безвизового режима со странами ЕС; денонсировать «харьковские соглашения».

Каждый кандидат в народные депутаты в мажоритарных округах от Объединенной оппозиции «Батькивщина» или «УДАРа», который будет определен единым кандидатом от оппозиции и в пользу которого снимутся другие выдвинутые нашими партиями кандидаты, обязуется лично и публично подписаться под этим соглашением.

Кандидаты в народные депутаты, которые подписали соглашение, в случае своего избрания, обязуются войти в состав коалиции демократических сил в Верховной Раде VII созыва. В случае нарушения взятых на себя обязательств каждый избранный народным депутатом кандидат от оппозиции, который подписал это соглашение, добровольно слагает с себя депутатские полномочия.

Соглашение открыто к подписанию всеми политическими силами и народными депутатами, которые готовы к совместным действиям в Верховной Раде.

“Батькивщина” также приветствовала решение съезда ВО «Свобода» о поддержке соглашения о создании коалиции демократических сил в Верховной Раде.