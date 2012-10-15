В Батькивщине начали называть фамилии мажоритарщиков, которых сняли с выборов

Об этом сообщил один из лидеров партии "Батькивщина" Николай Томенко.

По его словам, Ю.Ганущака, который баллотировался в округе № 214, сняли в пользу Виктора Чумака.

Н.Томенко добавил, что остальные кандидаты от Объединенной оппозиции, которые баллотировались по Киеву, несмотря на настояния "УДАРа» о снятии с регистрации, продолжают баллотироваться.

В частности, это касается Ксении Ляпиной, Сергея Терехина, Дмитрия Андриевского и Александра Бригинца.

"Предложения долго дискутировались, но было принято решение, что мы не будем снимать своих кандидатов в пользу тех кандидатов, которые ни дня не были в оппозиции и не имеют никакого убедительного аргумента относительно победы на выборах", - сказал Н.Томенко.

Он добавил, что сегодня важно обеспечить формирование в новом парламенте коалиции на базе "Батькивщины", "УДАРа" и ВО "Свобода", а не снимать действительно оппозиционных кандидатов в пользу тех людей, которые могут в новом парламенте перебежать в провластную команду.

По словам Н.Томенко, "Батькивщина" не пошла на снятие трех кандидатур в Черкасской области, как того требовал «УДАР». Вместе с тем, сказал он, "Батькивщина" по количеству сняла гораздо больше кандидатов, чем предлагала команда Виталия Кличко.

В частности, "Батькивщина" сняла депутата Юрия Сербина в пользу Олега Рябченко (округ 160); Олега Кищука в пользу Павла Ризаненко (округ 97); Вадима Кушникова в пользу Кирилла Полищука (округ 98); Николая Карнауха в пользу Тараса Кутового (округ 151); Дмитрия Христова в пользу Сергея Каплина (округ 144); Александра Горина в пользу Ольги Герасимьюк (округ 139); Василия Мельника в пользу Богдана Баласиновича (округ 204).

Как заявил Н.Томенко, было принято решение о повторном обращении к партии «УДАР» относительно подписания соглашения о коалиции в новом составе парламента между тремя оппозиционными силами. "Надеемся, что до конца выборов «УДАР» подпишет с нами такое соглашение", - сказал Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, всего "Батькивщина" в пользу "УДАРа» сняла 26 кандидатов в народные депутаты.