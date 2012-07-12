Кабмин видит основания обжаловать решение Евросуда по Луценко
Кабинет министров Украины видит основания для обжалования решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал нарушение прав бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Об этом в комментарии УНИАН сказал правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий.
«В бумажном виде решения мы еще не получили, оно есть на сайте Европейского суда. То есть, мы с ним уже ознакомились. На данный момент изучается вопрос относительно возможности его обжалования в Большой палате», - сказал Н.Кульчицкий.
Он отметил, что для обжалования решения ЕСПЧ есть три месяца – 3 октября 2012 года.
«Первичное изучение заявления дает основания говорить о наличии оснований для подачи обжалования», - отметил Н.Кульчицкий.
При этом он не уточнил, каковы основания для обжалования решения ЕСПЧ по делу Ю.Луценко и отметил, что аргументы будут изложены в представлении в случае обжалования.
Н.Кульчицкий также отметил, что вопрос об обжаловании решения ЕСПЧ сейчас изучается. По его словам, для обжалования решения суда не обязательно ждать получение официального решения в бумажном виде.
В то же время он отметил, что процедура обжалования не предусматривает обязательной встречи с Ю.Луценко.
Как сообщал УНИАН, 3 июля ЕСПЧ вынес решение, которым признал арест и содержание под стражей Ю.Луценко нарушающими права человека. Кроме того, суд принял решение о выплате украинской властью 15 тыс. евро как компенсации за моральный ущерб.
3 июля Н.Кульчицкий заявил, что начал подготовку ходатайства для обжалования решения по делу "Луценко против Украины" в Большой палате Европейского суда по правам человека.
Правительственный уполномоченный уточнил, что государства обязуются выполнять окончательные решения Европейского суда.
"Решение Европейского суда становится окончательным с момента вынесения решения Большой палатой или с момента отклонения коллегией Большой палаты ходатайства о передаче дела на рассмотрение Большой палаты. До момента обретения решением статуса окончательного оно не подлежит выполнению государством и не создает никаких правовых последствий для сторон", - отмечали в Министерстве юстиции.