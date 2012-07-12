Кабмин видит основания обжаловать решение Евросуда по Луценко

Об этом в комментарии УНИАН сказал правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий.

«В бумажном виде решения мы еще не получили, оно есть на сайте Европейского суда. То есть, мы с ним уже ознакомились. На данный момент изучается вопрос относительно возможности его обжалования в Большой палате», - сказал Н.Кульчицкий.

Он отметил, что для обжалования решения ЕСПЧ есть три месяца – 3 октября 2012 года.

«Первичное изучение заявления дает основания говорить о наличии оснований для подачи обжалования», - отметил Н.Кульчицкий.

При этом он не уточнил, каковы основания для обжалования решения ЕСПЧ по делу Ю.Луценко и отметил, что аргументы будут изложены в представлении в случае обжалования.

Н.Кульчицкий также отметил, что вопрос об обжаловании решения ЕСПЧ сейчас изучается. По его словам, для обжалования решения суда не обязательно ждать получение официального решения в бумажном виде.

В то же время он отметил, что процедура обжалования не предусматривает обязательной встречи с Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ЕСПЧ вынес решение, которым признал арест и содержание под стражей Ю.Луценко нарушающими права человека. Кроме того, суд принял решение о выплате украинской властью 15 тыс. евро как компенсации за моральный ущерб.

3 июля Н.Кульчицкий заявил, что начал подготовку ходатайства для обжалования решения по делу "Луценко против Украины" в Большой палате Европейского суда по правам человека.

Правительственный уполномоченный уточнил, что государства обязуются выполнять окончательные решения Европейского суда.

"Решение Европейского суда становится окончательным с момента вынесения решения Большой палатой или с момента отклонения коллегией Большой палаты ходатайства о передаче дела на рассмотрение Большой палаты. До момента обретения решением статуса окончательного оно не подлежит выполнению государством и не создает никаких правовых последствий для сторон", - отмечали в Министерстве юстиции.