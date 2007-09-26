Партии - участники выборов несут по аграрным вопросам что попало

Эксперты отмечают, что аграрные блоки предвыборных программ большинства политических сил не согласуются с их базовыми программами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ОО «Аналитическое агентство «Украинская марка» Александр ОЛИЙНЫК.

По словам А.ОЛИЙНЫКА, в проведенном исследовании ««Аграрный вопрос» в программах политических партий и избирательных блоков» анализируются программные документы основных субъектов выборов – Коммунистической партии Украины, Партии регионов, блока «Наша Украина - Народная самооборона», Блока Юлии Тимошенко, Всеукраинского объединения «Свобода», Блока Литвина и прочих.

В исследовании, текстом которого располагает УНИАН, был сделан ряд выводов, в частности, что аграрные составляющие базовых программ, как правило, не обновляются и содержат устаревшую неадекватную информацию.

В качестве иллюстрации приводятся цитаты, например: «… Партия регионов выступает за дальнейшее развитие рыночных отношений в селе и принятие Земельного кодекса…», который на сегодня уже принят.

В документах партии «Реформы и порядок» говорится, что «… только приблизительно четверть крестьян на сегодня получили государственные акты на частную собственность роспаеванной земли…», хотя на сегодня этот процесс практически завершился.

Аграрный блок базовой программы Народного Руха Украины начинается словами «… основной целью аграрной политики Руха на 2000-2004 годы является обеспечение…», что свидетельствует, что уже очень давно в эту программу никто никаких изменений не вносил.

Также в исследовании говорится, что предвыборные программы политических партий и избирательных блоков, как правило, не согласуются с базовыми программами.

Кроме того, в исследовании отмечается, что в предвыборных программах явно выражен социальный популизм в отношении села. Это иллюстрируется соотношением количества социальных инициатив политических партий в предвыборных документах и количеством зарегистрированных законопроектов социального характера в парламентском Комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В исследовании отмечается, что за период 2006-2007 г.г. это соотношение составляет 22 к 0, что свидетельствует о том, что социальные вопросы интересуют политиков только в предвыборный период.

По мнению экспертов, исходя из текста базовых и предвыборных программ, невозможно представить целостную картину развития аграрного сектора, стратегические приоритеты и часовые рамки их реализации.

«Общество требует четкого плана действий, а взамен снова получает от политических партий и блоков эклектичный набор давно известных и частично уже дискредитированных идей», - говорится в исследовании.