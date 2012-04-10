ВО «Свобода»: украинофобский режим Януковича нанес новый удар

В заявлении отмечается, что «правительство Азарова-Тигипко-Табачника» еще 1 февраля внесло изменения в Положение о государственном свидетельстве на право распространения и демонстрации фильмов, которые были опубликованы и обрели силу лишь с середины марта. В ВО «Свобода» отмечают, что суть изменений заключается в удалении из положения нормы, которая требовала обязательного дублирования или озвучивания фильма на территории Украины на украинском языке.

«Учитывая, что производители иностранных (в первую очередь американских) фильмов не намерены дважды финансировать перевод своих лент на русский язык, такая норма опосредовано стимулировала дистрибьюторов осуществлять прокат фильмов именно на украинском языке», - говорится в заявлении.

Также в ВО “Свобода” подчеркивают, что исключение нормы об обязательном дублировании или озвучивании фильма на территории Украины сняло все правовые ограничения не только для демонстрации иностранных фильмов в Украине с русскоязычным дубляжом, но и для импорта фильмокопий этих лент в Украину из России, что существенно снижает расходы российских дистрибьюторов и их аффилированных структур в Украине на релизы новых фильмов и ставит их в более выигрышные условия по сравнению с теми дистрибьюторами, которые все-таки планировали дублировать фильмы на украинский язык.

Авторы заявления подчеркивают, что таким дистрибьютором является компания B&H, которая занимает больше половины рынка украинского проката и имеет прямые контакты с крупными американскими производителями кинопродукции, так называемыми «мейджорами».

«Кроме того, в 2012 году этот дистрибьютор выпустил в прокат украинский фильм «Прошедший сквозь огонь», что позволило опровергнуть миф о неконкурентоспособности национального кинопродукта на собственном рынке.

«Компания B&H и ее владелец Богдан Батрух последовательно продвигали украиноязычный прокат фильмов в Украине и обеспечили создание необходимой для этого инфраструктуры – современной студии дубляжа Le Doyen. Очевидно, именно поэтому вторым шагом, который был сделан властными структурами, стало блокирование работы студии дубляжа Le Doyen налоговой милицией, которая в последнее время выполняет в Украине функции репрессивного органа. Непосредственным следствием фактического уничтожения этой студии станет срыв украиноязычных релизов в отечественных кинотеатрах. Всем ясно, что пустота в формировании киносеансов в украинских залах будет быстро заполнена за счет импортированного с российского рынка русскоязычного продукта, в частности, и сугубо московскими пропагандистскими агитками наподобие фильмов «Август. Восьмого» и «Матч», которые призваны создать идеологическую базу для развития любимой игрушки кремлевских лидеров – «Русского мира», - подчеркивается в заявлении.

«Таким образом, украинофобский режим Януковича за последние несколько месяцев осуществил комплекс мер по окончательному исключению украинского языка из отечественного кинопроката, подведя под это правовую базу и уничтожив структуры, которые способны выводить в широкий прокат дублируемые на украинский язык фильмы. Фактически в лице коммерческих структур – студии дубляжа Le Doyen и дистрибюторской компании B&H – нанесен удар по чрезвычайно важному социально-культурному институту, который они олицетворяют сегодня, – украинскому кинодубляжа», - говорится в заявлении.

В ВО «Свобода» считают, что это не только очередной удар по украинской культуре, но и уничтожение социально-экономической сферы, поскольку украиноязычный дубляж уже стал серьезной производственной отраслью, которая обеспечивала достаточно много рабочих мест для украинских актеров, переводчиков, звукорежиссеров и других специалистов в области кино.

ВО «Свобода» считает, что правовые гарантии обязательного дублирования и озвучивания иностранных фильмов на украинский язык должны быть обеспечены на уровне закона, а не подзаконных актов, что сделает невозможным дальнейшее «подковерные и непрозрачные манипуляции с этим вопросом», и соответствующий законопроект должен быть уже сегодня определен объединенной оппозицией как один из первоочередных к рассмотрению новым парламентом.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля генеральный директор и владелец B&H Б.Батрух сообщил, что работа кинопрокатной компании B&H, ее партнерских компаний, в частности, студии дубляжа Le Doyen находится фактически на грани срыва из-за действий налоговиков, которые 5 апреля провели серию обысков и изъятий документов в офисе компании.

По его словам, налоговая милиция во время обысков изъяла документацию и аппаратуру компании B&H, а также оборудование для дубляжа и озвучивания фильмов украинским языком в студии дубляжу Le Doyen. В общей сложности, по словам Б.Батруха, был изъят 31 компьютер, свыше 40 коробок с документами, а также 28 дисков с дублированными и озвученными на украинском языке фильмами. По словам Б.Батруха, обыск проходил в пределах возбужденного прокуратурой уголовного дела.

Владелец B&H считает действия налоговиков незаконными и планирует обжаловать их в суде.

В пресс-центре Государственной налоговой службы в г. Киеве сообщили, что обыски связаны с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как отмечается в сообщении, «ГНС в г. Киеве официально заявляет о том, что 5 апреля действительно проводились следственные действия на одном из предприятий кинематографической отрасли. Основанием для этого стала неуплата налогов на сумму свыше 18 млн. грн».