У Януковича опять какие-то ”самые серьезные испытания”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что конституционная реформа "прошла испытание".

Об этом он заявил в своей статье, посвященной итогам года работы правительства, опубликованной в еженедельнике “Зеркало недели” (№ 28 (657) 4 - 10 августа 2007 г.).

«Взаимодействие Кабинета министров и парламента стало главным испытанием для конституционной реформы… Сегодня уже можно уверенно констатировать, что это испытание реформа прошла», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, реформа приблизила Украину к созданию «системы эффективного управления государством, максимально приближенной к мировым нормам демократии».

Вместе с тем премьер признал, что адаптация институтов государственной власти к новым конституционным и политико-правовым условиям парламентско-президентской системы «была непростой и, чаще всего, болезненной».

Осложнили этот процесс, по его мнению, представители оппозиции.

«Радикально настроенные представители оппозиции, вместо конструктивного диалога и сотрудничества, предпочли язык ультиматумов и политической дестабилизации. К большому сожалению, за ними в этом пошел и глава государства, — подчеркнул ЯНУКОВИЧ. — Как следствие — государство сегодня, как уже не раз бывало в его истории, стоит на пороге самых серьезных испытаний».

Кроме того, в своей статье премьер отмечает, что правительство уже приступило к улучшению жизни народа. По словам В.ЯНУКОВИЧА, программа антикризисных действий была полностью выполнена его правительством за первые пять месяцев работы, и уже с начала 2007 года Кабмин занимается обеспечением экономического роста, который, в свою очередь, должен гарантировать «неуклонное повышение социальных стандартов для населения».

Премьер отметил, что в этом году увеличились расходы бюджета на социальные нужды, снижен уровень задолженности по зарплатам, начато поэтапное повышение зарплат и пенсий. «Уже в октябре этого года заработная плата врачей, учителей, военнослужащих и работников других категорий вырастет почти в полтора раза», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил: «Несмотря на нестабильность политической ситуации и ряд негативных экономических факторов, мы уверенно удерживаем инфляцию в ранее запланированных границах».

«Кроме того, правительство держит под контролем цены на пищевые продукты и товары первой необходимости», — заверил премьер, отметив «решительные» действия правительства в вопросе продовольственной безопасности страны.

Так, по словам В.ЯНУКОВИЧА, установление квот на экспорт зерна было нацелено на стабилизацию ситуации на продовольственном рынке и защиту интересов миллионов жителей страны. Критику осуществленных правительством нерыночных мер со стороны оппозиции он назвал «попытками популистов заработать себе дополнительные политические баллы».

«Мы сделали все, с учетом этого опыта, чтобы в государственные и региональные резервы были заложены объемы зерна, достаточные для предотвращения резкого подорожания хлеба. И то, что при нынешних неблагоприятных для нового урожая погодных условиях нам удается держать цены на хлеб под контролем, - самое убедительное доказательство правильности таких действий», - подчеркнул премьер, заверив, что его правительство не нацелено на «мгновенные результатов ради политической конъюнктуры».