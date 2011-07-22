Киреев отказался вернуть дело Тимошенко в прокуратуру

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ отказал защите бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела по обвинению экс-премьера в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений в 2009 г. в Генеральную прокуратуру для уточнения обвинительного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление суда объявил председательствующий в судебном заседании судья Р.КИРЕЕВ после возобновления рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО после перерыва в судебном заседании.

«Оснований для удовлетворения ходатайства нет. В удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору отказать», - сказал судья Р.КИРЕЕВ.

Кроме того, судья отметил, что норма, на которую ссылалась защита Ю.ТИМОШЕНКО при обосновании своего ходатайства, не предусматривает возвращения дела прокурору на данной стадии.

«Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями законодательства», - подчеркнул председательствующий в судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО просила Печерский райсуд Киева вернуть в Генеральную прокуратуру уголовное дело в отношении экс-премьер-министра по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, для уточнения обвинительного заключения. Адвокат Николай СИРЫЙ обратил внимание суда на то, что обвинительное заключение подписано первым заместителем генерального прокурора Ренатом КУЗЬМИНЫМ. «Я не вижу, каким образом мы в судебном заседании можем исправить документ, подготовленный первым заместителем генерального прокурора», - подчеркнул Н.СИРЫЙ. Второй адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК отметил, что несоответствие мотивировочной части обвинительного заключения его резулятивной части может стать основанием для отмены в будущем любого приговора, вынесенного судом.

По его словам, текст обвинительного заключения, который был зачитан сегодня в суде, не отвечает тому тексту, который был передан Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, о технических ошибках речь не может идти, поскольку нормы Уголовно-процессуального кодекса такого термина не предусматривают.

Он также объяснил, что с данным ходатайством обращается на основании статьи 249 п. 1 УПК.