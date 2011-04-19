В МИД Украины до сих пор не знают, в каком формате будет Лукашенко

В чернобыльских мероприятиях в Киеве принимают участие президенты пяти государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге в Киеве.

"Для участия в киевском саммите приглашены лидеры 60 государств и влиятельных международных организаций", - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, всего в Киев прибыли 35 иностранных делегаций.

"В саммите принимают участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН, Президент Еврокомиссии, президенты Казахстана, Польши, Швейцарии, Венгрии, Хорватии, а также премьер-министры Франции, Литвы, Бельгии, Азербайджана. Кроме того, в мероприятиях принимают участие председатель Сената Румынии, вице-премьер-министр Государственного совета КНР, вице-премьер-министр Российской Федерации, генеральный директор МАГАТЭ, государственный секретарь по иностранным делам МИД Японии", - сообщил руководитель пресс-службы МИД.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что по результатам киевского саммита планируется принять Декларацию глав государств и правительств встречи высокого уровня.

"Проект итогового документа киевского саммита содержит положения о сотрудничестве сторон в сфере ядерной безопасности с целью исключения возможности повторения техногенных аварий планетарного масштаба в будущем", - отметил он.

В то же время руководитель пресс-службы МИД не уточнил, на каком уровне представлена Беларусь. "Перечень выступлений, порядок выступлений, мне буквально передали за две минуты до брифинга, он до последнего формируется", - объяснил А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, пока также неизвестно, в каком формате Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО будет принимать участие в мероприятиях к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. "Я жду сейчас обновленную информацию по встречи. У нас ее нет пока", - сказал руководитель пресс-службы МИД Украины.

В Посольстве Беларуси в Украине УНИАН сообщили, что белорусская сторона в чернобыльских мероприятиях представлена министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Беларуси Владимиром ВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 марта источник в Еврокомиссии сообщил агентству УНИАН, что президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ готов принять участие в Международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего" при условии отсутствия на этом мероприятии Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО.

В тот же день, 17 марта, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, ссылаясь на данные МИД Украины, сообщил, что Россию и Беларусь на конференции стран-доноров чернобыльских программ будут представлять премьер-министры.

Однако 21 марта руководитель пресс-службы Президента Беларуси Павел ЛЕГКИЙ сообщил, что Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО примет участие в киевских мероприятиях к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам П.ЛЕГКОГО, сейчас идет подготовка визита А.ЛУКАШЕНКО в Украину.

Руководитель президентской пресс-службы также подтвердил информацию о том, что приглашение принять участие в чернобыльских мероприятиях было получено на имя главы белорусского государства.