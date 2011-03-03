Народный депутат, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что в нынешних условиях нельзя отменять мораторий на продажу земли.

«Земля сельскохозяйственного назначения должна продаваться, но не в нынешних условиях», - заявил Ю.КОСТЕНКО, комментируя сегодняшний отказ Верховной Рады продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

По мнению политика, «отмена моратория на продажу земли без полномасштабной земельной реформы - это преступление против Украины».

«Власти целесообразно отложить свободную продажу земли на 3-5 лет, чтобы провести полноценную земельную реформу, которая уже 20 лет блокируется, - сначала коммунистами, а теперь - олигархами», - считает Ю.КОСТЕНКО. По его словам, «земельная реформа должна способствовать не финансовым спекуляциям, а созданию полноценного украинского АПК». По мнению политика, «в пакет мероприятий по проведению земельной реформы должны быть включены, как минимум, 6-8 законов - относительно арендных отношений, внедрения европейской практики дотаций сельхозпроизводителю и эффективного землепользования и охраны земель». По его словам, «именно такие шаги позволят в Украине по примеру стран ЕС создать на селе крепкий средний класс, который будет состоять из миллионов владельцев земли - украинских фермеров». Политик считает опасным пример стран Латинской Америки, в первую очередь, Аргентины, где владельцами подавляющей части сельскохозяйственной земли стали крупные иностранные латифундии.

Как считает Ю.КОСТЕНКО, «если в Украине будет снят земельный мораторий с 2012 года, то в условиях сегодняшних политического и экономического кризиса 70-80% украинских земель скупит за бесценок крупный капитал, потому что рядовые украинцы как минимум еще 3-5 лет не будут иметь доступа к банковским кредитам». По мнению политика, «такая степень «земельной» монополизации отбросит Украину в прошлое». По его словам. «Европа страдала этой болезнью в ХVII - в начале XIX века, когда в Великобритании более 50% земли принадлежало 0,5% населения, а во Франции 70% земли владели 16% крупных землевладельцев».