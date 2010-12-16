Эксперты: если Тимошенко посадят, ее рейтинг вырастет

Эксперты расценивают возбуждение уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО как политическое преследование, однако не считают, что лидер «Батьківщини» будет арестована.

В ходе проведенного «Політичною думкою» опроса президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ сказал, что “возбуждение уголовного дела против Юлии ТИМОШЕНКО затеяно для того, чтобы ТИМОШЕНКО не смогла возглавить на следующих парламентских выборах партию «Батьківщина», которая является мощным конкурентом власти. Таким образом, устраняется политический конкурент».

С другой стороны, считает эксперт, «возбуждение уголовного дела против ТИМОШЕНКО выглядит абсолютно цинично на фоне действий нынешней власти, когда коррупция приобрела всеобъемлющие масштабы. Мы имеем вопиющие примеры коррупции в действиях самой власти, и это всем известно. Поэтому ситуация вокруг ТИМОШЕНКО и ее соратников воспринимается исключительно как преследование с целью запугать и устранить политических оппонентов из активной политической жизни».

Научный директор Школы политической аналитики, профессор НаУКМА Алексей ГАРАНЬ также видит в возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО “политическое преследование. Начинала власть с соратников ТИМОШЕНКО, теперь взялась за саму ТИМОШЕНКО. Мы видели, как методично открывали дела против членов правительства ТИМОШЕНКО, а теперь дошли и до ТИМОШЕНКО».

По его словам, «на фоне полной бездеятельности власти в смысле коррупционной составляющей и собственно вопиющей коррупционности в действиях самой власти (ситуация с «Межигорьем», перечисление бюджетных средств для бизнеса олигархов-чиновников и другие злоупотребления бюджетными средствами) обвинения в адрес ТИМОШЕНКО и ее команды выглядят циничными и даже смешными. Кроме того, мы видим как преследуются представители одной политической оппозиционной силы. Не удивительно, что растут резко расходы на Генпрокуратуру в бюджете на следующий год».

«Если говорить о том, на что направлены эти действия, то можно уверенно утверждать, что все это делается с целью дискредитации и ослабления ТИМОШЕНКО и ее политической силы, - считает А.ГАРАНЬ. - Однако вряд ли власть осмелится арестовать ТИМОШЕНКО, потому что это может усилить ее рейтинг, а этого больше всего боятся «регионалы».

В то же время эксперт не исключает, что «в канун парламентских выборов власть примет новый избирательный закон, которым запретит баллотироваться тем, против кого возбуждены уголовные дела. Таким образом, власть отстранит своих мощных конкурентов от участия в выборах».

«Конечно, БЮТ сейчас переживает трудные времена, но местные выборы все-таки показали, что это единственная политическая сила, которая остается самой мощной, и которую боится власть. С другими оппозиционерами власть заигрывает, она назначает себе оппозицию, называет ее конструктивной и, конечно, не будет применять такие методы давления, как это делается с командой ТИМОШЕНКО. ТИМОШЕНКО реально влияет на общество, и имеет реальную поддержку среди граждан, чего сейчас не имеют другие оппозиционные силы, а, соответственно, и остаются «вне пристального внимания власти», - заметил А.ГАРАНЬ.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отмечает, что Ю.ТИМОШЕНКО «остается наиболее рейтинговым политиком, а, следовательно, опасным для власти. Но ее не посадят, потому что это будет лишь способствовать повышению ее рейтинга как жертвы политических репрессий. Вследствие этого ТИМОШЕНКО может возглавить какое-нибудь оппозиционное и общественное движение против власти, чего последняя больше всего боится. Скорее всего, действующая власть хочет изолировать ТИМОШЕНКО, запретить заграничные поездки, где к ней прислушиваются. Подписка о невыезде – это такой своеобразный торг со стороны власти. Мол, мы тебе подписку о невыезде, и не больше, а ты сидишь дома».

По его мнению, «ТИМОШЕНКО в этой ситуации не включится в игру власти. Она бы сделала ошибку, если бы выехала куда-то за границу, поскольку лидер должен оставаться с политическими сторонниками дома. Обвинения, которые ей выдвигают, выглядят несерьезно. Для власти, в конечном счете, это не имеет никакого значения. Завтра власть может обвинить ее в чем-то другом, например, в продаже видеодисков, нарушении прав интеллектуальной собственности или, скажем, спросит, где ТУРЧИНОВ взял деньги, чтобы купить себе новое итальянское пальто и все такое».

В.НЕБОЖЕНКО отметил, что повод для вызова в Генпрокуратуру «не имеет никакого значения. Любому премьеру, Президенту или министру можно предъявить любое обвинение. Но это делается лишь относительно ТИМОШЕНКО и исключительно по политическим соображениям».

Как известно, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО за нецелевое использование средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.