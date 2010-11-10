Табачник таки допустил ошибку в диктанте (фото)

В диктанте по украинскому языку министр образования Украины Дмитрий ТАБАЧНИК допустил, как минимум, одну ошибку. И отметил, что писал диктант на "государственном" языке, а его родной - "материнский", об этом сообщает ТСН.

Д.ТАБАЧНИК после написания диктанта по украинскому языку так и не ответил на вопрос, какой язык является для него родным. "Я писал на государственном языке", - отметил он. На вопрос журналистов, а какой язык для него родной, Д.ТАБАЧНИК ответил: "А это вы спросите у ТЯГНИБОКА". Немного позже он добавил: "Родной – материнский".

Журналистам ТСН удалось рассмотреть одну из страниц диктанта министра. Заметна на первый взгляд лишь одна ошибка - слово "доречі" министр написал вместе, тогда как правильно – раздельно ("до речі").

Со слов министра, диктант показался ему достаточно легким, но тот, кто диктовал, диктовал слишком быстро.

После написания диктанта листки с ним были упакованы в конверт и отправлены по почте в адрес Национальной радиокомпании Украины.

Напомним, диктант был приурочен ко Дню украинской письменности и языка.

Д.ТАБАЧНИК выразил желание написать диктант, чтобы, по его словам, проверить, не устарели ли полученные им в школе и университете навыка.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября, в День украинской письменности, жители страны писали диктант национального единства, который начитывался по радиоточке — Национальной радиокомпании. Проверка знаний началась в 16.10 и продолжалась близко получаса. Состоял диктант приблизительно из 100 слов. Писали смешную историю о том, как наш купец, солдат и переводчик Юрий Кульчицкий в 1683 году, после снятия осады Вены войсками Османа, учил жителей австрийской столицы пить кофе.

Как пишет газета “Сегодня”, после написания диктанта Д.ТАБАЧНИК заявил: «Я знаю, что написал без ошибок. Диктант был легкий, но начитывали очень быстро. Отправил его на проверку».