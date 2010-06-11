Эксперты верят в реализацию реформ Януковича

Эксперты верят в реализацию реформ, инициированных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, но прогнозируют, что это будет не скоро.

Такое мнение они высказали в проведенном Институтом Горшенина экспертном опросе относительно основных характеристик и реализуемости президентской программы социально- экономического развития страны.

Согласно переданному агенттсву УНИАН опросу, директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО отметил, что несомненный позитив программы реформ заключается в том, что речь идет о публичном и довольно конкретном обязательстве власти по их реализации, которое могут контролировать и общество, и зарубежные партнеры Украины.

«На данный момент - это инструмент политического пиара, но в представленном документе также содержится и очень много заявок на конкретные действия. К примеру, есть предложения, которые вряд ли можно назвать популярными – выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин через постепенное повышение пенсионного возраста для женщин», - отметил эксперт.

В.ФЕСЕНКО обратил внимание на тот факт, что на осень отложена презентация предложений по реформе системы государственного управления. «По всей видимости, в правящей команде нет единства позиций по этому вопросу, и, самое главное, до выборов не хотят трогать систему государственного управления, чтобы, не дай Бог, ее не разбалансировать. Ведь это – административный ресурс», - считает В.ФЕСЕНКО.

Относительно реализуемости программы эксперт отметил, что в истории независимой Украины ни одна заявка на реформы не была реализована в полном объеме и у него есть сомнения в том, что это удастся сделать сейчас.

«Вот несколько причин для скепсиса: программу реформ разрабатывали одни (группа заместителя главы АП Ирины АКИМОВОЙ), а реализовывать должны другие (Кабинет министров)», - подчеркнул он, добавив, что правительство является достаточно консервативным аппаратом исполнительной власти, который не очень эффективен, «не говоря уже об отсутствии склонности к реформаторству». Также В.ФЕСЕНКО отметил «потенциальные риски любых реформ, в том числе критическое восприятие их последствий значительной частью населения».

И все же, по его мнению, попытка проведения заявленных реформ будет предпринята - хотя бы потому, что другого выхода нет, в реформировании и модернизации нуждаются большая часть сфер общественного развития и государственной политики.

Руководитель Центра политического и экономического анализа Александр КАВА считает, что программа реформ, предложенная властью, во многих пунктах очень неконкретна, что позволяет ее реализовать даже с приложением минимальных усилий – если подходить с формальной точки зрения.

«За исключением нескольких нормативных актов, таких как Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, все остальное очень нечетко прописано. Для такого документа, конечно, нужно иметь более четкие программы и более четкие цели, чтобы можно было, по достижении этих целей, делать выводы о том, что достигнуто, а что нет», - сказал он.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ полагает, что В.ЯНУКОВИЧЕМ заявлена качественная программа реформ. Однако, по его мнению, необходима технологическая схема ее реализации.

«Даже намеков на эту технологичность нет в этих предложениях, что настораживает. Как и отсутствие методологической внятности в отношении того, как будут проводиться реформы», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Эксперт отметил, что его совместная с коллегами точка зрения состоит в том, что для успешного проведения реформ необходимо несколько условий.

«Нужно, чтобы был конкретный политик, который несет ответственность за конкретные реформы. Этого почти ни в одной из реформ нет. Кроме судебной реформы, где есть задачи, поставленные Президентом, и есть (замглавы АП Андрей) ПОРТНОВ, который взял на себя политическую ответственность и является человеком, вполне способным довести это дело до конца. Нужно, чтоб были выделены деньги. Если внимательно посмотреть бюджет, трудно там найти, где выделены деньги на проведение реформ, записанных в программе. Еще я добавил бы необходимость закона, который регулирует эту реформу, который есть в отношении судебной реформы. В отношении остальных – этого нет», - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь, председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ отметил, что впервые за последние пять лет к власти пришла команда, намеренная не только декларировать, но и реально проводить свои реформы.

«С одной стороны, доверие к власти сегодня подорвано. Этому способствовала разбалансированность властной вертикали все предыдущие годы. Каждый чиновник на месте, по сути, делал, что хотел, и никто его никак не контролировал, не спрашивал с него конкретный результат. Зачастую на местах вообще не велось никакой координации деятельности», - отметил он.

А.КАЧНЫЙ привел пример, когда он собрал глав районов, сельских голов от каждого района, мэров городов на совещание, чтобы обсудить с ними различные вопросы, касающиеся избирательного законодательства, проекты Налогового и Бюджетного кодексов, и оказалось, что такое совещание проводилось впервые за четыре года.

«Именно по этой причине между красивой декларацией и реальной реализацией практически любой реформы пролегала пропасть. С другой стороны, сегодня еще не на всех уровнях государственной власти сформирована команда эффективных менеджеров и управленцев, которые привыкли не говорить, а делать. Эту задачу еще предстоит решить», - считает он.

При этом А.КАЧНЫЙ уверен, что проведение запланированных Президентом реформ будет проходить четко, с соблюдением обозначенных сроков и с должным контролем.

«Сегодня нужно привлекать новых инвесторов, возвращать тех, кто передумал вести у нас бизнес из-за бюрократии и непрозрачности разрешительной системы, разбираться с земельными вопросами. Многие из чиновников уже ощутили на себе, что придется не просто работать - пахать, чтобы наверстать упущенное время. И они будут это делать. Это значит, что реформы будут реализованы», - считает А.КАЧНЫЙ.