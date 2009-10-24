Выдвижение Тимошенко на Майдане завершились фейерверком

Официальные мероприятия по случаю выдвижения лидера “Батьківщини”, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенты Украины завершились праздничным фейерверком на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, фейерверк происходил во время исполнения народным артистом Украины Александром ПОНОМАРЕВЫМ песни о флаге.

В это время Ю.ТИМОШЕНКО находилась на сцене, а возле сцены выстроились несколько сотен юношей и девушек, которые держали в руках украинские флаги и размахивали ими.

После окончания официальных мероприятий начался концерт «С Украиной в сердце», который завершает тур украинских артистов в поддержку действий Ю.ТИМОШЕНКО.

В конце официальных мероприятий Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила всех участников мероприятия за поддержку.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Майдане Незалежности прошел съезд партии “Батьківщина” в присутствии около 200 тыс. граждан, во время которого Ю.ТИМОШЕНКО выдвинули кандидатом на пост Президента.