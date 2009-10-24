В Киеве назвали еще одного кандидата - непричастного к скандалам (фото)

Украинская народная партия выдвинула кандидатом на должность Президента Украины лидера партии Юрия КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, такое решение было принято сегодня на съезде партии в Киеве.

«Украинская народная партия выдвигает кандидатом на должность Президента Украины своего лидера Юрия КОСТЕНКО – бескомпромиссного защитника национальных приоритетов, личности, не запятнанной ни одним коррупционным скандалом», а также «предлагает стране идею экономического национализма – как единственно возможный путь выхода из кризиса», - отмечается в заявлении XI внеочередного съезда УНП.

«Сущность идеи экономического национализма – «Делай украинское! Покупай украинское! Защищай украинское!», - говорится в заявлении УНП.

Партия считает, что «стратегия экономического национализма - это единственное спасение для украинского государства». В то же время, УНП «не верит, что преодолеть кризис можно кредитами МВФ, что благосостояние государства может обеспечить либеральная экономика, что гарантией безопасности Украины может стать Россия».

«Украина нуждается в правом мировоззрении у власти», а «команда УНП единственная в Украине, кто может реализовать эту программу», - говорится в заявлении. Партия констатирует, что «имеет идеологическую команду профессионалов, которые уже сегодня реализуют программу партии на местах».

«УНП идет на выборы», чтобы правую идею «услышали и поняли как можно больше соотечественников», - отмечается в заявлении XI внеочередного съезда УНП.