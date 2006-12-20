Юрий Луценко провозгласил начало общественного движения Народная самооборона

Советник Президента Украины, бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО объявил о создании Гражданского движения Народной самообороны, которое он инициирует.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что этот проект не является политическим. “Я не планирую возглавить ни одну политическую партию!”, - отметил он.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня “граждане должны взять в кулак всю полноту власти” и это будет ответом “беспределу власти” и “возвращению кучмизма”.

Свою позицию Ю.ЛУЦЕНКО объяснил тем, что анализ сегодняшней ситуации в Украине дает “неутешительный” прогноз относительно ее развития. “Состоявшимся фактом является окончательный реванш кучмистов в центральной исполнительной власти в Украине”, - заявил он.

Кроме того, по его словам, парламент, в котором “на основе предательства” была создана антикризисная коалиция, “превратился в биржевую площадку межклановых торгов, которые не имеют ничего общего с интересами избирателей”.

При этом, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, политреформа не предусматривает никаких механизмов сдерживания узурпации власти в Украине. “От того, что узурпатор есть коллективный – антикризисная коалиция – суть не меняется, и она, к сожалению, опять антинародная”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Примером “яркого тоталитаризма” Ю.ЛУЦЕНКО назвал “расправу над инакомыслящими министрами”, назначенными в правительство по квоте Президента или по договоренностям с ним.

“Другим примером узурпации власти, которая граничит с государственным переворотом, является назначение кадров МВД без согласования с Главнокомандующим, которым является Президент Украины”, - подчеркнул экс-министр.

План команды Виктора ЯНУКОВИЧА, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, - заключается “в демонстративной, с плевками в лицо людей, реставрации неокучмистской, по сути, Украины образца 1999 или 2000 года”.

В этом контексте Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что единственной силой, которая может противостоять этому реваншу, это – украинский народ. “Можно вернуть и постараться замять десятки обвинений по уголовным делам господина ЩЕРБАНЯ, можно сделать господина ШУФРИЧА министром, можно попробовать вернуть господина КИВАЛОВА-“пидрахуя” в ЦИК, но нельзя вернуть обратно в стойло украинский народ, потому что он не тот, каким был ни в 1999-ом, ни даже в октябре 2004-го года”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что народ “не хочет опять стать козлами у новоявленных паханов”.

“Мы не можем надеяться на помощь ни одного института власти. Моя цель – ускорить процесс самоосознания гражданских позиций украинских людей. Я, Юрий ЛУЦЕНКО, буду заниматься активной оппозиционной политической деятельностью... Я сегодня не изменился и не буду молча наблюдать за реваншем, очередным этапом которого с начала следующего года однозначно станет беспредел”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, граждане “должны объединяться и самообороняться от такой власти”.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул беспартийность своего Гражданского движения. Он отметил, что начиная с 20-х чисел января планирует провести в каждой области собрания активистов, чтобы они организационно оформились в Гражданское мирное движение Народной самообороны: “Это моя задача на первый, и очевидно, второй квартал следующего года”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он отметил, что список инициативной группы его движения открыт, и он хотел бы видеть в нем известных и уважаемых политиков, а также гражданских активистов.

“Я готов рискнуть вместе с нашими людьми, для которых свобода дороже, чем “крайняя хата”. Я не хочу сидеть в “крайних хатах”, и кто готов быть со мной – я зову их”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что идея Гражданского движения вышла из понимания того, что помаранчево-синее противостояние исчерпало себя, что оно завело в тупик и политику и развитие страны.

Основным объединительным фактором, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, является верховенство закона и справедливости, “и именно отсюда мы делаем гражданское движение”, - отметил он, добавив: “Поэтому мой проект не является партией. Нет, к сожалению, сегодня ни одной политической партии в стране, которая может претендовать на такую интегрирующую роль”.

Он также сообщил о существовании "круга по меньшей мере из 10 человек", которые достаточно хорошо известны всей Украине, и которые дали добро быть членами инициативной группы по созданию его Гражданского движения Народной самообороны. "Речь идет и о политиках, и об общественных деятелях, и о людях, которые знамениты своими личными достижениями", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он выразил надежду, что несколько сотен таких людей присоединятся к его движению и в регионах. Фамилии этих людей станут известны в конце января - во время первой рабочей поездки инициативной группы, - пообещал Ю.ЛУЦЕНКО.