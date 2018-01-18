Только "оккупационная администрация РФ": Винник объяснил, почему не стоит употреблять термины "ДНР" и "ЛНР"

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник считает, что закон о реинтеграции Донбасса будут пытаться обжаловать "субъекты", которые выполняют указания из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему в названии закона о реинтеграции Донбасса не упоминается Крым.

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"Мы не внесли Крым, потому что это идет вразрез, по нашему мнению, со статьей 116-й Регламента Верховной Рады Украины ... Убежден, что этот законодательный акт, когда он вступит в силу как закон, после подписания президентом, будут пытаться различные субъекты, которые выполняют указания из Российской Федерации, обжаловать", - сказал Винник.

Так, отметил он, в отношении этого закона "заботились о правовой чистоте" и не допускали каких-либо формальных нарушений, чтобы закон "не был отменен полностью или в какой-то части».

"Именно поэтому мы оставили текст названия таким, каким он был внесен автором проекта - президентом Украины. В то же время везде по тексту мы приравняли статус Крыма, оккупированного Российской Федерацией, к статусу Донецкой и Луганской областей, также оккупированных Российской Федерацией", - пояснил Винник.

В частности, отметил он, принятым законом органы власти, которые сейчас незаконно осуществляют властные полномочия на этих территориях, называются "оккупационной администрацией".

"Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые "ЛНР" и "ДНР". Согласно закону, это должно называться "оккупационная администрация Российской Федерации", - сказал секретарь комитета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). За данное решение проголосовали 280 народных депутатов.

16 января парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении, всего было рассмотрено 673 поправки.