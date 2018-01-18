Рада приняла закон о деоккупации Донбасса

Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 народных депутатов.

В частности, за закон проголосовали 123 депутата от "Блока Петра Порошенко", 76 от "Народного фронта", 17 от Радикальной партии Ляшко, 22 от "Самопомочи" и 15 от "Батькивщины". В то же время, фракция "Оппозиционного блока" не голосовала в полном составе.

Перед голосованием с голоса был зачитан ряд поправок, которые были не поддержаны во время обсуждения, но в пакете были поддержаны перед голосованием за закон. Также докладчик по законопроекту народный депутат Иван Винник (фракция "БПП") с голоса зачитал ряд поправок, которых ранее не было в тексте.

Верховная Рада Украины определяет в законе, что вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путем организации и поддержки террористической деятельности.

В законе не выписана дата оккупации, но есть ссылки на ранее принятый закон, где такой датой определено 20 февраля 2014 года.

Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль. В законе сказано, что границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленному на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Законом деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права, являющимися незаконными, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.

Согласно закону, лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или привлеченные к участию в оккупационной администрации России, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права.

В законе указано, что Украина не несет ответственности за незаконные действия и решения Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Согласно закону, факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях устанавливается министром обороны Украины и министром внутренних дел Украины путем совместного представления президенту Украины, который исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Согласно закону, стратегическое руководство силами и средствами Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Руководство силами и средствами Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Согласно закону, командующий объединенных сил реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ. При этом полномочия командующего объединенных сил и положение об Объединенном оперативном штабе определяются и утверждаются президентом Украины.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на время проведения таких мероприятий подчиняются командующему объединенных сил, решения которого являются обязательными к исполнению.

Законом определено, что въезд лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезд лиц, перемещение товаров с таких территорий осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда. При этом предусмотрено, что порядок въезда лиц, перемещения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий определяется Кабинетом министров Украины.

В заключительных и переходных положениях предусмотрено, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Предлагалось признать утратившим силу Закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины», но поправка не была подтверждена, поэтому закон продолжает действовать. В то же время речь идет о поручении правительству определиться с вопросами, которые касаются экономических и финансовых вопросов, касающихся переселенцев из Крыма.

Также внесены изменения в статью 18 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", которыми предусмотрено, что антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

16 января 2018 года парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего было рассмотрено 673 поправки.