Рада приняла закон о деоккупации Донбасса
За закон, которым признается временная оккупация Россией части территории Украины, проголосовали 280 депутатов.
Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).
Читайте такжеРада отказалась проголосовать за поправку к законопроекту о деоккупации Донбасса о денонсации договора с Россией о дружбе
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 народных депутатов.
В частности, за закон проголосовали 123 депутата от "Блока Петра Порошенко", 76 от "Народного фронта", 17 от Радикальной партии Ляшко, 22 от "Самопомочи" и 15 от "Батькивщины". В то же время, фракция "Оппозиционного блока" не голосовала в полном составе.
Перед голосованием с голоса был зачитан ряд поправок, которые были не поддержаны во время обсуждения, но в пакете были поддержаны перед голосованием за закон. Также докладчик по законопроекту народный депутат Иван Винник (фракция "БПП") с голоса зачитал ряд поправок, которых ранее не было в тексте.
Верховная Рада Украины определяет в законе, что вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путем организации и поддержки террористической деятельности.
В законе не выписана дата оккупации, но есть ссылки на ранее принятый закон, где такой датой определено 20 февраля 2014 года.
Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль. В законе сказано, что границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленному на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Законом деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права, являющимися незаконными, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным.
Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.
Согласно закону, лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или привлеченные к участию в оккупационной администрации России, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права.
В законе указано, что Украина не несет ответственности за незаконные действия и решения Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Согласно закону, факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях устанавливается министром обороны Украины и министром внутренних дел Украины путем совместного представления президенту Украины, который исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.
Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.
Согласно закону, стратегическое руководство силами и средствами Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Читайте такжеПорошенко прокомментировал принятие закона о деоккупации Донбасса
Руководство силами и средствами Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Согласно закону, командующий объединенных сил реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ. При этом полномочия командующего объединенных сил и положение об Объединенном оперативном штабе определяются и утверждаются президентом Украины.
Военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на время проведения таких мероприятий подчиняются командующему объединенных сил, решения которого являются обязательными к исполнению.
Законом определено, что въезд лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезд лиц, перемещение товаров с таких территорий осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда. При этом предусмотрено, что порядок въезда лиц, перемещения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий определяется Кабинетом министров Украины.
В заключительных и переходных положениях предусмотрено, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Предлагалось признать утратившим силу Закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины», но поправка не была подтверждена, поэтому закон продолжает действовать. В то же время речь идет о поручении правительству определиться с вопросами, которые касаются экономических и финансовых вопросов, касающихся переселенцев из Крыма.
Также внесены изменения в статью 18 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", которыми предусмотрено, что антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).
16 января 2018 года парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего было рассмотрено 673 поправки.