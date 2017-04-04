Насиров может избежать наказания - нардеп

Дело Насирова может получить новый поворот, способный существенно осложнить его привлечение к уголовной ответственности. Из-за иска общественной организации (далее - ОО) отстраненный председатель ГФС Роман Насиров может избежать наказания, пишет народный депутат Андрей Журжий в материале для Экономической правды.

В производстве Окружного административного суда Киева находится дело №826/2619/17 по иску общественной организации "Союз предпринимателей "Октябрьская" к председателю Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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ОО пытается признать незаконными действия Насирова по предоставлению рассрочки компаниям Александра Онищенко - ООО "Фирма "Хас", ООО "Надра геоцентре", ООО "Карпатнадраинвест". То есть действия по предоставлению тех самых рассрочек, по которым НАБУ и САП объявили Насирову подозрение.

Для привлечения Насирова к уголовной ответственности прокурорам надо доказать две вещи. Первая - что действия по предоставлению рассрочки являются незаконными. Вторая - что государство понесло убытки в результате таких незаконных действий.

"В упомянутом деле Окружного админсуда Киева будет рассматриваться первый аспект: были ли действия Насирова незаконными. Если суд откажет в удовлетворении иска, то фактически подтвердит, что Насиров закон не нарушал, а предоставление рассрочек компаниям Онищенко было законно", - отмечает нардеп.

По его словам, в дальнейшем это решение суда будет решающим аргументом адвокатов Насирова для подтверждения, что в действиях их клиента преступления не было, а потому и оснований привлекать его к уголовной ответственности нет.

"Конечно, если дело будет выиграно, это станет дополнительным аргументом для прокуроров и НАБУ. Однако уже сейчас есть основания утверждать, что иск был подан для того, чтобы быть проигранным", - считает Журжий.

По его словам, иск общественной организации очень слабый, и никаких аргументов незаконности действий Насирова он не содержит. По официальной версии ОО узнала о незаконных действиях Насирова из малоизвестных СМИ и с Фейсбука народного депутата Татьяны Чорновол.

Зато всеми доказательствами, подтверждающими наличие преступления, владеет НАБУ и САП, но они почему-то к делу не приобщаются.

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"Возможен вариант, что судья посмотрит на решения о рассрочке, укажет, что у председателя ДФС есть полномочия предоставлять такую рассрочку, а потому ничего незаконного в его действиях не усматривается", - отмечает Журжий.

"Более того, возникает сомнение относительно возможности ОО оспаривать решения, которые не касаются ни ее самой, ни ее членов, ведь такие решения не нарушают их права", - пишет Журжий. Это обстоятельство создает дополнительное основание для отказа в удовлетворении судом иска.

"Отдельные факты свидетельствуют, что это может быть спланированной тактикой защиты адвокатов Насирова", - считает нардеп.

По его словам, об этом свидетельствует то, что общественная организация просит рассматривать дело в закрытом режиме, а также хочет, чтобы принятое решение не публиковалось в доступном реестре судебных решений. "Потом адвокаты в суде будут рассказывать, что суд установил отсутствие каких-либо нарушений в действиях Насирова, а общество даже не сможет увидеть это решение", - пишет Журжий.

Также он отмечает, что иск был подан в середине февраля 2017 года, когда Насиров уже знал о деле, а потому мог такое спланировать. К тому же, в иске сообщается о деталях, о которых СМИ не писали.

По словам Журжия, иск изначально был подан без уплаты судебного сбора. "Обычно юристы делают это для того, чтобы можно было "дать заднюю", если попадется неудобный судья. Если судья устраивает, то судебный сбор платится и дело рассматривается. Если нет — иск подается еще раз и попадает к другому судье", - добавляет нардеп.

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Второй эпизод "дела Насирова" начнется 11 апреля 2017 года в 09:00 в Окружном административном суде Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. После объявления подозрения Насирова был отстранен от выполнения служебных обязанностей председателя ДФС.

3 марта адвокаты Насирова заявили, что их подзащитного прооперировали.

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.