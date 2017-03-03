Разрушитель мифов по имени Роман

У истории с главой ГФС Романом Насировым есть много аспектов, каждый из которых, в равной степени, заслуживает пристального изучения. В первую очередь – даже не углубляясь в подробности того, что ему инкриминируют, и почему именно сейчас – это внешняя, видимая составляющая ситуации.

Дело тут в том, что Насиров – первый по-настоящему крупный чиновник из новой команды, новой, постмайданной власти, которая «жити по-новому», - за коим пришли детективы. Мосийчук – не в счет. Он – всего лишь депутат, и его доступ к государственным ресурсам смехотворно ничтожен в сравнении с влиянием, которое оказывает на формирование бюджета и жизнь граждан Украины тот же Насиров, а, например, Онищенко и Мартыненко даже с очень большой натяжкой нельзя отнести к категории «новых». Так вот, логично предположить, что в своих действиях и поведении люди «по-новому» должны бы себя по-новому проявлять – мы-то всегда подозревали, что «новые» воруют по-старому, но, нас вроде как устраивало, что эти парни хотя бы создают новые ширмы для своих деяний, твердят о патриотизме, говорят на английском, держатся с европейской непосредственностью и не пользуются набившими оскомину старыми двухходовочками для вывода средств из бюджета – типа «вышек Бойко».

Насиров – первый по-настоящему крупный чиновник из новой команды, новой, постмаданной власти, команд – которая «жити по-новому» - за коим пришли детективы

Но вот кейс Насирова в одночасье разрушил весь этот флер «новизны», применяемый к нашим топовым державным мужам. Потому что принятию уведомления о подозрении с достоинством и лондонской сдержанной ухмылкой, выступлению в суде, где избирают меру пресечения, в окружении адвокатов и прессы, заявлению для общественности в духе: «я не виновен. Это попытка помешать мне препятствовать разворовыванию бюджетных средств депутатами из коалиции/людьми из окружения президента/etc» он предпочёл позорный, старый, как украинская независимость, дешевый трюк, уже много лет не способный ввести в заблуждение кого бы то ни было: начал умирать. Поразительно, но, на моей памяти, никто из разного рода не чистых на руку чиновников (или репрессируемых властью оппозиционеров), применявших этот метод затягивания процессуальных действий по уголовному делу, в итоге, так и не помер. Совпадение?

Второй миф, который эффективно и беспощадно разрушает ночная сага Насирова – о декоммунизации, якобы успешно прошедшей в нашей стране. Окей, вывески поменяли, названия улиц обновили, пару памятников свалили, а почему же не позаботились о демонтаже спроектированной коммунистами омерзительной сути нашего государства, где существует деление граждан на касты, а распределение доступа к благам – обустроенным за государственные, то есть, общественные деньги – производится в зависимости от принадлежности к группам «избранных»? Я сейчас о больнице «Феофания», куда доступ простому смертному заказан, а, при наличии некоторых связей, можно попасть на лечение лишь за очень большие деньги. Ее содержание обходится украинской казне в десятки и сотни миллионов, изъятых в виде налогов у каждого украинца, она оснащена лучше других государственных медучреждений страны – но, по факту, всегда закрыта для более чем 99% налогоплательщиков. За что мы все платим? Чтобы вахтер, получающий зарплату от нас, не пускал следователей зачитать подозрение человеку в том, что он украл у нас деньги?

Поза страуса даст Насирову возможность выиграть время. Дать пару часов или дней своим партнёрам и покровителям «порешать»

Наконец, третий, миф, развенчивание которого наиболее печально (и началось несколько ранее, с публикациями переговоров беглого нардепа Онищенко и ходоков от украинской власти). Ответьте себе на вопрос: зачем Насиров «заболел»? Логично предположить, что, если виновен и не хочешь в суд, лучше, узнав за пару часов до готовящегося задержания, бежать из страны. Если не виновен, но не веришь в честный суд и не готов становится мучеником – тоже логичнее всего бежать, просить убежище за границей (впрочем, для человека с несколькими паспортами даже и убежище просить не нужно), и затем защищать свое доброе имя и отмывать репутацию, находясь в безопасности. А чем поможет поза страуса?

Да вот чем: она дает возможность выиграть время. Дать пару часов или дней своим партнёрам и покровителям «порешать», провести переговоры, узнать, о чем можно торговаться, выяснить, чего на самом деле (вместо демонстрируемой заявки на поиск справедливости) от тебя хотят.

И уверенность в том, что это – действенный метод, что это – поможет, уверенность, демонстрируемая высшим государственным должностным лицом – наилучшим образом иллюстрирует ответ на вопрос, изменилась ли пресловутая «система», которую мы столь усердно ломали на Майдане три года назад.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН