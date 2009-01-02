Кабмин списал 4,7 миллиарда непогашенного займа Пенсионного фонда
16:19, 02 января 2009Политика
1516
За счет средств госбюджета
Кабинет министров Украины списал непогашенный заем на сумму 4 млрд. 692 млн. 400 тыс. грн., предоставленный в 2008 г. Пенсионному фонду для своевременной выплаты пенсий за счет средств Государственного бюджета.
Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter