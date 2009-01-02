Эвакуацию украинских граждан из Сектора Газа должны начать сегодня

Сегодня должна начаться операция по эвакуации украинских граждан с территории Сектора Газа.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Василия КИРИЛИЧА.

В частности, отметил он, по сообщению Посольства Украины в Государстве Израиль, 1 января началась завершающая стадия подготовки к эвакуации украинских граждан (в составе общей группы граждан РФ, Беларуси, Молдовы) с территории Сектора Газа. Ориентировочное время начала операции - 2 января с.г.

По данным В.КИРИЛИЧА, согласован порядок вывода граждан из Сектора, прохождения автоколонны с эвакуированными через территорию Израиля и пересечения израильско-иорданской границы.

По имеющейся в Посольстве информации, в Секторе Газа колонну эвакуированных должны сопровождать автомобили Международного Красного Креста.

По данным Посольства РФ в Израиле, 2 января с.г. запланировано прибытие в аэропорт г. Амман (Иордания) двух самолетов МЧС России для последующей транспортировки эвакуированных из Иордании в Москву.

При этом В.КИРИЛИЧ обратил внимание, что Посольство Украины в Израиле отмечает, что подготовка и непосредственное осуществление операции зависит от развития военно-политической ситуации в зоне конфликта, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно сложная и опасная. Существует ряд реальных рисков при осуществлении всех без исключения этапов операции, что требует максимально высоко уровня координации и взаимодействия всех ее участников, подчеркнул представитель МИД.

Ситуация в Секторе Газа находится на постоянном контроле в Посольствах Украины в АРЕ, Государстве Израиль, Представительстве Украины при Палестинской Национальной Администрации и в ДКС МИД Украины.

Как сообщалось, Израиль проводит в Секторе Газа массированную военную операцию в ответ на ракетный обстрел израильских территорий палестинскими боевиками.