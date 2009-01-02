Гудыма успокоил: все газовые контракты подпишут до Рождества

Россия и Украина к Рождеству "будут иметь контракты по всем позициям", заявил советник украинского премьер-министра по вопросам энергетики Алексей ГУДЫМА.

"К Рождеству мы будем иметь контракты по всем позициям, - заявил он в эфире «Эхо Москвы». - Главное, что идет процесс, готовятся делегации к встрече, чтобы продолжить диалог".