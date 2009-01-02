Гудыма успокоил: все газовые контракты подпишут до Рождества

09:32, 02 января 2009
Политика
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"Главное, что процесс идет..."

Россия и Украина к Рождеству "будут иметь контракты по всем позициям", заявил советник украинского премьер-министра по вопросам энергетики Алексей ГУДЫМА.

"К Рождеству мы будем иметь контракты по всем позициям, - заявил он в эфире «Эхо Москвы». - Главное, что идет процесс, готовятся делегации к встрече, чтобы продолжить диалог".

 

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