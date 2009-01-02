На Ивано-Франковщине прошло вече к 100-летию с рождения Бандеры

Сегодня в Ивано-Франковской области отметили 100-летие со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в селе Старый Угрынив Калушского района состоялись панихида и торжественное вече, на которое прибыли ветераны Украинской повстанческой армии, народные депутаты Украины, руководители области, районов и городов Прикарпатья, делегации из Ривного, Луцка, Львова и других регионов, лидеры партий и общественных организаций.

Внук лидера ОУН Степан БАНДЕРА от имени семьи, «разбросанной по целому миру», поблагодарил всех причастных к этому празднику. Своего деда назвал «символом украинской нации».

На вече выступили председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК, председатель всеукраинского Братства ОУН-УПА Михаил ЗЕЛЕНЧУК, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, народный депутат Роман ТКАЧ, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК и другие.

Участники вече возложили венки и цветы к памятнику С.Бандеры и осмотрели отстроенный на средства областного бюджета дом семьи Бандеры, где родился будущий лидера ОУН. В отреставрированном помещении Мемориального музея Степана Бандеры состоялось погашение юбилейной почтовой марки.

Сегодня же в Ивано-Франковске на Европейской площади открыли памятник Степану Бандере и Мемориальный комплекс участникам освободительного движения.