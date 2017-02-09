Глава МИД Литвы надеется на продление санкций ЕС против России

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Я скажу свое личное впечатление, я думаю, что мы все-таки сможем продлить эти санкции", - заявил Линкявичюс и добавил, что существует много причин для принятия такого решения.

При этом он считает, что со стороны США в отношении дальнейшей судьбы введенных санкций просматривается неопределенность. По его словам, этот "переходный процесс как бы придает европейским рядам сплоченность".

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"Я чувствую это в наших дискуссиях", - добавил литовский министр.

Также он отметил, что введенные санкции были связаны с определенными критериями, имея в виду выполнение Минских соглашений. Глава МИД Литвы сказал, что на последнем заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоялось 6 февраля, эти вопросы обсуждались, и все эти критерии сохраняют актуальность.

"Мы просто должны уважать сами себя и свои решения. Так что объективных причин для пересмотра этой политики сегодня нет", - заявил Линкявичюс.

"Как будет послезавтра, мы этого не знаем, но сегодня этого нет. И поэтому я надеюсь, что когда придет март и дальше, когда будем пересматривать индивидуальные санкции, экономические, уже не говоря про санкции, которые введены по Крыму – там вообще нет причин их снимать – мы должны так продолжить. Я так надеюсь, несмотря на то, какие решения будут приняты за океаном", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников Европейского Союза, ЕС до середины марта продолжит экономические санкции против России еще на полгода в отношении более 100 россиян и украинцев, в первую очередь в части замораживания активов бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на стремление США улучшить российско-американские отношения.