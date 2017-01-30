Адвокатам Януковича вручено уведомление о подозрении экс-президенту в государственной измене - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

По его словам, в прокуратуре надеются, что судебное дело начнется уже в феврале.

«Сегодня в 15.44 Главной военной прокуратурой сообщено защитникам Януковича об окончании специального судебного расследования и о вручении подозрения экс-президенту в совершении государственной измены, в пособничестве представителям власти РФ с целью изменения границ и государственной границы Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины. Одновременно нами начат процесс ознакомления с материалами досудебного расследования и доказательствами, которые были собраны во время досудебного расследования», - сказал Кравченко.

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Также он добавил, что сегодня адвокаты Януковича отказались начать ознакомление с материалами дела, сославшись на то, что рабочий день закончился. В то же время Кравченко добавил, что им под расписку вручили повестки в Военную прокуратуру на 31 января - 3 февраля, а также на 6-8 февраля для того, чтобы они знакомились с материалами дела.

Кроме того, как отметил прокурор, если защита Януковича будет затягивать с ознакомлением с материалами дела, то ГПУ обратится в суд, чтобы он ограничил срок ознакомления. Кроме того, Кравченко выразил надежду, что данное дело будет передано для судебного расследования уже в феврале, а дальше, если Янукович не появится в Украине, то обвинение будет ходатайствовать о заочном судебном расследовании дела.

Прокурор сообщил, что вручить подозрение Януковичу лично не удалось, поскольку Генеральная прокуратура России официально отказалась помогать украинской стороне в этом деле.

Кравченко добавил, что в деле Януковича о госизмене более 30 свидетелей обвинения, однако не назвал их фамилии, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, 29 января адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный готов прибыть в Украину для участия в суде при условии обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на его убийство.

Генпрокуратура вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене.