Адвокат Януковича заявил, что тот готов прибыть в Украину на суд при определенных условиях

Экс-президент Виктор Янукович готов прибыть в Украину для участия в суде при условии обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на его убийство.

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Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк в эфире "112 Украина".

Он подтвердил, что защита получила вызов на завтра, 30 января, в Генпрокуратуру, о чем ранее сообщил прокурор Руслан Кравченко.

«У нас есть информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение в ГПУ, которое завтра будет подано и обнародован для общества», - сказал адвокат.

«Защита также настаивает на скорейшем окончании расследования данного дела и передаче его в суд», - добавил он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, Сердюк сказал следующее: «Он будет участвовать в рассмотрении этого дела, несмотря на нежелание руководителей ГПУ. Но в это время, с начала дела, это будет дистанционно. Защита делает все, чтобы как можно скорее было закончено расследование по делу о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица, и государство сможет гарантировать безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно, но участие Януковича будет обязательным, и он настаивает на его обеспечении».

Как сообщал УНИАН, 28 января адвокат Сердюк утверждал, что Генпрокуратура до 28 марта 2017 года продолжила специальное досудебное расследование дела о государственной измене экс-президента Януковича.

27 января ГПУ вызвала на 30 января Януковича для участия в открытии материалов уголовного производства.

В ГПУ отметили, что 27 января генеральным прокурором Юрием Луценко подписано сообщение об изменении подозрения Януковичу в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 1 марта 2014 года Янукович, кроме направления письменного заявления президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины, обратился с аналогичной письменным заявлением в Совет федерации Федерального собрания РФ, что стало основанием для предоставления Путину согласия на использование регулярных войск в Украине.

Защитники подозреваемого от получения указанного уведомления об изменении подозрения, что предусмотрено ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, безосновательно отказались, в связи с чем оно было отправлено по почте.

Ранее Луценко заявил, что суд над Януковичем начнется в марте.