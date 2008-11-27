«Сельская хата» Анны Герман (фоторепортаж)

Анна Герман еще до публикации материала о ее имении решила прорекламировать эту статью, пишет Украинская правда. Герман распространила заявление с обвинением, что корреспонденты УП "словно воры" залезли в ее "сельский дом".

Журналисты обиделись на такие слова бывшей коллеги, которая сейчас к тому же возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова и, и опубликовали фото дома с явно нерядовыми (как для Украины) прибамбасами.

Во дворе – обязательный аксессуар для спокойной жизни народного депутата – бассейн. А на сайте "Одноклассники" даже можно найти фотографию молодой девушки, сделанную летом во дворе Анны Герман. Поэтому, жилищные условия регионалки выглядят совсем неплохо.

У Анны Герман есть ландшафтный пруд, обложенный камнями и галькой

Позади дома – мангал, украшенный розовыми камнями. А так выглядит второй въезд на территорию особняка

К этим изображениям Укрправда добавила, что их журналистский интерес к тому, как Анна Герман совмещает жизнь на широкую ногу со скромным семейным доходом, вполне естественный. Но настаивают, что регионалка должна была бы быть более конкретной в вопросах относительно источников доходов, которые позволили ей и ее семье приобрести и содержать такое имение.

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