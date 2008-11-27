Кинах: кризис научит нас укреплять сотрудничество с Россией

Украине для минимизации последствий кризиса в металлургической отрасли необходимо активизировать внутренний спрос на ее продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе видеомоста Москва-Киев на тему: «Металлургическая промышленность России и Украины: тренд поменялся» заявил депутат Верховной Рады Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

По прогнозу А.КИНАХА, падение мирового спроса на продукцию металлургической промышленности будет продолжаться минимум до 3-4 кварталов 2009 года. Поэтому для минимизации последствий кризиса в этой сфере Украине необходимо проводить системные и четкие меры. Среди них - активная инвестиционная политика на внутреннем рынке, серьезные инфраструктурные проекты в строительстве, включая жилищные и транспортные объекты, а также реализация проектов, связанных с проведением в Украине Евро-2012.

«Это все порождает спрос на продукцию металлургической отрасли», - сказал он.

А.КИНАХ также считает, что Украина и Россия много потеряли из-за отсутствия тесного взаимодействия в таком стратегическом для обоих стран комплексе как горно-металлургический. Выходом, по его мнению, является создание вертикально-интегрированных компаний. «У нас есть все для этого – сырьевая база, наука, металлургические комбинаты, мощный рынок, а также машиностроение, и т.д.», - отметил он.

Глава УСПП выразил уверенность, что если бы обе страны объединили усилия, координировали действия по увеличению платежеспособного спроса на рынках Украины и России, включали в эти технологические цепочки машиностроительную составляющую и не занимались возведением искусственных барьеров (в части поставок продукции), то «была бы еще одна дополнительная возможность снизить негативное влияние всех кризисных явлений, которые испытывают сегодня наши экономики».

При этом А.КИНАХ надеется, что нынешний кризис окажет и положительное воздействие на экономики Украины и РФ. «Он подтверждает, насколько важно выходить на современные методы экономической интеграции и сотрудничества. Надеюсь, что кризис научит нас укреплять взаимовыгодное сотрудничество, и чтобы это было не ситуативное реагирование, а четкое осознание, что Украина и Россия - стратегические партнеры», - сказал он.

Глава УСПП отметил, что по итогам 2008 года ожидается рекордный объем украинско-российского товарооборота – около 40 млрд. долларов.