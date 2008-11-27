Кандидаты в мэры Ровно представляют основные украинские партии

На должность мэра города Ровно на внеочередных выборах 30 ноября претендуют 22 кандидата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ровенской городской территориальной избирательной комиссии, накануне трое кандидатов – Анатолий КУКОВСКИЙ, Игорь ЛЕХ и Олег ХАРЧЕНКО – заявили об отказе баллотироваться в мэры. Однако теризбирком оставил их заявления без рассмотрения, поскольку по закону за 5 дней до выборов нельзя снимать кандидатуру.

Ранее свои кандидатуры сняли представитель Партии зеленых Украины Игорь ГРУБИЙ и руководитель российского культурного общества Михаил КИРИЛОВ, которые призывали жителей города отдать голоса за экс-губернатора Николая СОРОКУ, которого поддерживают, в частности, Партия регионов и Социалистическая партия Украины.

По мнению местных аналитиков, самыми реальными претендентами на должность мэра являются бывшие главы областной государственной администрации Н.СОРОКА и Василий ЧЕРВОНИЙ (которого поддерживает Украинская народная партия), заместитель городского председателя Светлана БОГАТЫРЧУК-КРИВКО (Блок Литвина) и директор «Ровнооблводоканала» Владимир ХОМКО (партия “Народный Союз Наша Украина”).

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы городского председателя Ровно назначены в связи со смертью 12 февраля 2008 года тогдашнего мэра 65-летнего Виктора Чайки. В.Чайка избирался на эту должность трижды: в 1998, 2002 и 2006 годах. На последних выборах за него проголосовали 54,2% избирателей.

4 сентября Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэров г. Мукачево и г. Ровно на 30 ноября.