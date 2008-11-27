Иван Кириленко: Украина движется к "немецкой модели"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Ханс Юрген ГАЙМЗЁТ считает, что украинским политикам необходимо консолидировать усилия для преодоления последствий экономического кризиса в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Верховной Раде Украины, об этом посол ФРГ сказал на встрече с председателем фракции БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО.

Во время встречи И.КИРИЛЕНКО и Х.Ю.ГАЙМЗЁТ обсудили сложившуюся в Украине политическую ситуацию, сотрудничество между Украиной и Германией, а также вопрос об увеличении немецких инвестиций в украинскую экономику.

Председатель фракции БЮТ в Верховной Раде Украины информировал посла о текущей политической ситуации в украинском парламенте. В частности, как отметил И.КИРИЛЕНКО: «Украина, стремясь развивать и углублять европейские демократические ценности, в целом, движется к немецкой модели организации общества и управления».

По убеждению И.КИРИЛЕНКО, украинская Конституция нуждается в совершенствовании ключевых положений, которые касаются разграничения полномочий между ветвями власти. «Для преодоления кризиса мы должны не выборы проводить, а, прежде всего, внести изменения в Конституцию для того, чтобы четко размежевать властные полномочия и создать действенные механизмы сотрудничества между ветвями власти», - отметил руководитель фракции БЮТ.

Посол Германии согласился с И.КИРИЛЕНКО и изложил свою позицию: «Действительно, конституционные вопросы тревожат и нас, поскольку неопределенность до конца главных положений в Конституции государства, наносит, скорее, вред для этого государства».

Г.Ю.ГАЙМЗЁТ также выразил убеждение, что украинским политикам необходимо консолидировать усилия для преодоления последствий экономического кризиса. «Я представляю страну, которая положительно относится к Украине. И мы убеждены, что в условиях финансового кризиса в мире Украине нужна консолидация усилий политических сил и действующий парламент для того, чтобы бороться с последствиями этого кризиса», - сказал посол Германии.

Г.Ю.ГАЙМЗЁТ также отметил, что прозрачность законодательства, четкое сотрудничество между ветвями власти в Украине, эффективная деятельность украинского парламента, безусловно, будут мощным стимулом для увеличения притока немецких инвестиций в украинскую экономику. По мнению посла Германии, сейчас есть определенные сдерживающие факторы, которые вызывают предостережения у потенциальных немецких инвесторов.

Во время встречи также обсуждались вопросы проведения в Украине Евро-2012 и сотрудничества в сфере альтернативных источников энергии.

В завершение встречи посол Германии отметил: «У Украины огромный потенциал, и он далеко не исчерпан – это касается многих сфер экономики. Я верю, что Украина и Германия будет наращивать свое сотрудничество».