Круглый стол «Киев: полгода после выборов. Выполнение предвыборных обещаний»

26 ноября в 12-00 еженедельник «Комментарии» и сайт PROUA проведут круглый стол на тему: «Киев: полгода после выборов. Выполнение политическими силами своих предвыборных обещаний». Приглашены: Олесь Довгий, секретарь Киевского городского совета; Александр Зинченко, лидер фракции БЮТ в Киевсовете; Виктор Пилипишин, председатель столичной организации Народной партии; Дмитрий Андриевский, один из руководителей блока Виталия Кличко в Киевсовете (помещение «Эволюшен Медиа», ул. Жилянская, 12а). Нужна аккредитация. Телефоны: 201-43-01, 201-43-01, внут. тел. 17- 12, e-mail: s.yarynych@e-media.com.ua.