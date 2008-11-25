Томенко считает, что Партия регионов сделала серьезную ошибку

Политическая рекламная кампания, которая проводится Партией регионов в условиях социально-экономического кризиса, лишь снизит рейтинг этой политической силы.

Такое мнение высказал заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя появление политической рекламы Партии регионов на внешних рекламных носителях, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что эффективность внешней рекламы, прежде всего, связана не только с правильными сообщениями на биг-бордах, но с удачностью и уместностью времени ее проведения. Н.ТОМЕНКО навел пример недавних рекламных кампаний Социалистической партии Украины и ВО «Свобода», которые были восприняты обществом и экспертами как неудачный старт партий, стремящихся попасть в парламент.

«Появление политической рекламы от Партии регионов в Украине свидетельствует о стремлении этой политической силы идти на выборы. Однако, принимая во внимание социально-экономический кризис в Украине и учитывая то, что проведение досрочных выборов официально не объявлено, очевидно, что организаторы нынешней кампании политической рекламы Партии регионов сделали серьезную ошибку и, скорее, вредят имиджу своей партии», - считает заместитель Председателя ВР.

По его словам, на фоне ежедневной риторики лидеров Партии регионов о серьезной угрозе социально-экономической ситуации, проблемах в экономике и немедленной необходимости защиты людей, страдающих от кризиса, «выбрасывание» на политическую рекламу миллионов гривен воспринимается как неуважение к простым людям.

«Ведь вполне очевидно, что Партия регионов могла бы миллионы гривен, израсходованные на политическую рекламу, направить на социальную поддержку людей или на «оздоровление» предприятий, которые находятся сейчас в непростой ситуации и возглавляются депутатами от этой партии», - отметил Н.ТОМЕНКО.