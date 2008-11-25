Социального взрыва в Украине не будет

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что нет оснований говорить о возможности возникновения социального взрыва в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, об этом Л.ДЕНИСОВА сказала журналистам после внеочередного заседания правительства.

По ее словам, правительство работает над минимизацией негативных последствий мирового финансового кризиса и активизирует работу относительно социальной составляющей страны.

„Мы не имеем права допустить, чтобы люди почувствовали на себе дыхание финансовой нестабильности”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА. Главные задачи на 2009 год – ограничить рост уровня безработицы, обеспечить бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. Борьба с сокращением штатов предприятий будет осуществляться через поддержку тех работодателей, которые не будут увольнять своих работников. Люди, которые временно потеряют работу, обязательно получат государственную поддержку, а также будут вовлечены в общественные работы, заверила министр.

„Безусловно, есть снижение поступлений средств в Фонд оплаты труда, в Пенсионный фонд, но нет никаких признаков для того, чтобы говорить о дефиците”, - сказала министр труда. Она также отметила, что пенсии сегодня выплачиваются стабильно, и каждый пенсионер получает свою пенсию своевременно. Л.ДЕНИСОВА заверила, что такая же ситуация сохранится и в следующем году.