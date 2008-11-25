Российские эксперты: не будет большой разницы между Бушем и Обамой

Стратегических изменений в политике новой администрации США на постсоветском пространстве, в том числе по отношению к Украине, не произойдет.

Такое мнение на заседании круглого стола на тему: "США на постсоветском пространстве. Новая политика» высказали российские эксперты.

В частности, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор ЛУКЬЯНОВ отметил, что, независимо от имени президента США, политика этой страны достаточно последовательная.

"Все кандидаты в президенты США в 2008 году не ставили под сомнение необходимость укрепления американского лидерства в мире. Иллюзиционистов или людей, которые бы призывали свернуть амбиции, не было, не исключение и Барак ОБАМА, его программные заявления были направлены на необходимость исправления имиджа США", - напомнил эксперт.

По его мнению, различия между администрацией Джорджа БУША и Б.ОБАМЫ будут носить инструментальный характер.

"В задачу новой администрации войдет обновление арсенала рычагов и способов, которые используются для обеспечения американского лидерства», - сказал Ф.ЛУКЬЯНОВ.

По его мнению, США не откажутся от идеи расширения НАТО. "Возможно, это не будет продвигаться с такой интенсивностью и бесцеремонностью, как пытался делать Д.БУШ, но сама цель очевидна, странно было бы, если бы они от нее отказались. В данном случае задача укрепления и расширения НАТО приходить в противоречие, поскольку Европа, во всяком случае крупные европейские страны, очевидно не испытывают энтузиазма по поводу этого проекта. Вопрос заключается в том, сумеет ли Б.ОБАМА найти такой подход к Германии и Франции, который заставит их пересмотреть свое возражение идее расширения НАТО и отнестись более позитивно к вопросу размещения ПРО", - отметил Ф.ЛУКЬЯНОВ.

В свою очередь старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор ВОЙТОЛОВСКИЙ считает, что интересы США имеют глобальный характер, поэтому политику США на постсоветском пространстве необходимо рассматривать в контексте дальнейшего расширения прямого и косвенного присутствия на постсоветском пространстве.

"В принятой в 2006 году последней стратегии национальной безопасности США говорится, что целью США является создание вокруг России пояса государств, который позволил бы осуществлять американское присутствие и влияние», - сказал он.

Эксперт убежден, что политика США по отношении Грузии и Украине продолжится и при новой администрации. Он объясняет это тем, что для США это зона жизненно важных интересов и доступ к энергоресурсам Каспия и Средней Азии.

"Со сменой администрации Белого дома многое может измениться, но я не думаю, что администрация Б.ОБАМЫ откажется от дальнейшего расширения НАТО, от развития трансатлантических отношений", - подчеркнул Ф.ВОЙТОЛОВСКИЙ.

Кроме этого, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор КРЕМЕНЮК отметил, что основной функцией политики США по отношению к странам СНГ является сдерживание России.