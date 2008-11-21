Ющенко просят не подгонять голод 30-х годов под политические интересы

Участники конференции «Голод в СССР: исторические и политические оценки» призвали руководство Украины и лично Президента Виктора ЮЩЕНКО «отказаться от практики приспособления к конъюнктурным политическим интересам и прекратить использовать трагедию голода 30-х годов для нагнетания недоверия и напряженности между исконно братскими народами».

Как сообщает корреспондент УНИАН, такой призыв содержится в открытом письме участников конференции к президентам России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Авторы письма пишут, что «массовый голод в СССР был огромной трагедией», которая «привела к гибели миллионов людей разных национальностей в разных регионах бывшего СССР», но «вынуждены констатировать», что «все чаще история нашей страны, особенно страницы, связанные с величайшей трагедией СССР – голодом 1932-1933 годов, подвергаются искажению, а то и прямой фальсификации». «При этом замалчиваются, - говорится в письме, - установленные как украинскими, российскими, так и зарубежными историками факты того, что голод поразил практически все житницы Советского союза в результате варварской политики изъятия «излишков зерна», проводимой тогдашним тоталитарным режимом».

По данным авторов письма, «от голода погибли жители России – Верхнего и Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Белоруссии и других регионов – более 2,5 млн. человек, жители Казахстана – 1,8 млн. человек. Но больше всех пострадала Украина – 3-3,5 млн. крестьянских жизней сгорели в топке преступной политики власти, в первую очередь местной, пытавшейся выслужиться перед тогдашним тоталитарным руководством».

Участники конференции осуждают «попытки локализировать трагедию крестьянства рамками лишь одного из регионов» от какой страны они бы не исходили, в частности «действия тех украинских политиков, которые сегодня поощряют и активно пропагандируют в качестве «едино верной» точку зрении, что эта трагедия является геноцидом по национальному признаку». Участники конференции считают, что «причиной голода стала комбинация факторов исторического развития всего СССР: ускоренная индустриализация за счет аграрных регионов, политическая диктатура большевистской партии, бюрократическая жестокость, а также неурожаи в результате засухи 1932-1933 гг.».

Авторы письма считают, что «нынешние власти Украины пытаются внедрить в общественное сознание исключительно национальный принцип идеи голодомора», а «умалчивание о всеобщем характере этой беды на территории Советского Союза и субъективное выпячивание ее исключительно на Украине, используются для разжигания антироссийских и антисемитских настроений, насаждения сфальсифицированной истории этой величайшей трагедии».

«Вместо того, чтобы сегодня вместе искать общие пути выхода из острейшего финансового кризиса, сообща решать проблемы энергосбережения и повышения эффективности использования доставшегося в наследство от СССР экономического потенциала, - говорится в письме, - власти Украины, по сути, объявляют Россию враждебным государством, пытаясь поссорить наши народы, а трагедию голода 30-х годов используют для обоснования политики выведения Украины из общего культурно-духовного, исторического и экономического пространства уникальной восточнославянской цивилизации».

Авторы письма обращаются к правительствам всех стран, «народы которых пострадали от этой трагедии – Украины, России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Молдовы – с предложением сообща почтить память всех жертв этой общей трагедии и разработать общий план мероприятий для всех стран», «провести в церквях всех конфессий молебны поминовения душ погибших и в общей молитве почтить память всех умерших от голода, независимо от их национальности и места проживания».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоялась Международная научно-практическая конференция «Голод в СССР 30-х годов: исторические и политические оценки». Организаторами конференции является Гуманитарный украинско-российский совет, Украинский форум, фонд «Историческая память», а также Федеральное архивное агентство Российской Федерации.

В рамках конференции состоялись два пленарных заседания на темы: «Голод в СССР 30-х годов, его причины и география», «Политические искажения проблемы массового голода».