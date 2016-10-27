Путин придумал, что Россия аннексировала Крым как "независимое государство"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания клуба «Валдай».

«А что в Крыму? Что вы сделали в Югославии, а затем отделили от нее части стран, в том числе и Косово от Сербии. В парламент Косово проголосовал после военных действий и интервенции, после многочисленных жертв, и решение было принято, все с этим согласились», - отметил Путин.

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«В Крыму не было никакой войны, не было никаких бомбовых ударов, военных действий, жертв нет, вообще ни один человек не погиб (в ходе аннексии погибли двое украинских военных - УНИАН). Единственное, что мы сделали - обеспечили право народа на волеизъявление в полном соответствии с уставом ООН и почти все слово в слово сделали, что вы сделали в отношении Косово», - утверждает он.

«В Косово парламент принял решение об отделении, а здесь люди пришли на референдум и сказали свое мнение, а потом парламент это решение препарировал и уже обратился как независимое государство в России с целью воссоединения», - сказал российский лидер.

При этом он упрекнул запад в действиях в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии и приближении НАТО к границам России.

«Каждый раз что-то забывается, на нас выбрасывается, нас провоцируют на какие-то действия по защите своих интересов. Вот злобная Россия делает такие шаги. Вы нас не провоцируйте на это! Не провоцируйте нас на активную защиту своих интересов!», - заявил Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.