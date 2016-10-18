"Демонстрация силы против Европы": президент Литвы охарактеризовала переброску "Искандеров" под Калининград

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Reuters.

"Зная, что "Искандеры" - не оборонительное оружие, а предназначены для нападения, это означает открытую, агрессивную демонстрацию силы и агрессии не только против стран Балтики, но и против европейских столиц", - сказала Грибаускайте.

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В Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.