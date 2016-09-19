ЕС не признает российских выборов в оккупированном Крыму - заявление

Соответствующее заявление спикера Внешней дипломатической службы распространено в понедельник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Европейский Союз не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что наблюдательная миссия за выборами ОБСЕ/БДИПЧ не осуществляла какой-либо деятельности на аннексированных территориях Крыма и Севастополя.

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"Участие дипломатов стран - членов ЕС в наблюдательный деятельности в рамках миссии ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось признанной территорией Российской Федерации, которая не входит в аннексированную. Европейский Союз, как и раньше, непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в заявлении.

В ЕС также напомнили, что по предварительным выводам наблюдательной миссии за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, голосование состоялось "прозрачно, но остаются проблемы с демократическими обязательствами".

"В частности, ОБСЕ/БДИПЧ отметила, что на избирательную среду негативно повлияли ограничения основных свобод и политических прав, жестко контролируемые СМИ, усиление давления на гражданское общество, а также недостатки, связанные с регистрацией кандидатов и нормативно-правовой базой. Мы ожидаем, что российская власть сделает все возможное для решения этих проблем на основе рекомендаций БДИПЧ", - отметили в ЕС.