Посол Канады: о введении безвизового режима для украинцев речь пока не идет

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Посол не согласился с утверждением о перспективе введения безвизового режима между Украиной и Канадой в течение одного года.

«Я бы это несколько иначе сформулировал. Мы начинаем диалог о природе нашего визового режима. Следовательно, мы стараемся усовершенствовать те инструменты, которые мы имеем», - сказал Ващук.

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В связи с этим он напомнил, что Канада уже начала выдавать украинцам многократные визы на 10 лет.

«Мы стараемся гармонизировать с нашими украинскими коллегами наши подходы в этом деле. Так что здесь не идет речь о подобной перспективе, как с Европейским Союзом, но к нам визы можно получать долгосрочные. В дальнейшей перспективе, возможно, дойдет когда-нибудь до безвизового режима, но имейте в виду, что пока вашим румынским и болгарским соседям еще нужны визы в Канаду», - сказал Ващук.

Говоря о законодательстве и миграционной политике Канады, посол отметил, что речь идет «об облегчении, об усовершенствовании, но не в течение следующего года к какому-то безвизовому режиму».

Как сообщал УНИАН, 22 августа посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что вопрос введения безвизового режима между Канадой и Украиной - это «разговор на годы, дай Бог, чтобы не на десятилетия».

11 июля президент Украины Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве сообщил о достижении договоренности о начале немедленных консультаций между Украиной и Канадой относительно визовой либерализации.

В 2015 году Канада начала вводить выдачу украинцам многократных виз сроком действия на 10 лет.