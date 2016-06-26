Парубий сообщил, что неприкосновенность с Онищенко могут снять 5 июля

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что парламент на следующей пленарной неделе (5-8 июля) рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от группы «Воля народа» Александра Онищенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время брифинга перед началом Форума местного развития в Трускавце, отвечая на вопросы журналистов.

Парубий отметил, что Онищенко имел 5 дней для предоставления объяснений после получения Верховной Радой представления о даче согласия на снятие с него неприкосновенности.

«Я лично контролирую, чтобы этот вопрос не оттягивался. И у меня есть надежды, что в первый же день пленарной работы (это будет вторник, через неделю) - этот вопрос будет стоять в повестке дня», - сказал спикер.

Он выразил уверенность, что парламент поддержит это представление.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко.

На следующий день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий лично принес представление в парламент.

16 июня Парубий подписал распоряжение о безотлагательном рассмотрении регламентным комитетом представления по Онищенко.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

Согласно предварительным данным, в результате раскрытой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн.