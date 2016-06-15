"Почувствовать заботу и связь с Украиной": в Раде рассказали о стратегии возвращения Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний на тему "Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь: проблемные вопросы, пути, методы и попытки" сказал заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

"Стратегия возвращения Крыма должна основываться на двух основных предпосылках. Это возвращение людей, возвращение их культурно, физически, ментально и экономически. А во-вторых - это недопущение легитимизации незаконной оккупации Россией Крыма", - заявил Петухов.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы люди, которые остались в Крыму, чувствовали заботу Украины и связь с ней. В этом вопросе Петухов отметил, в частности порядок получения документов крымчанами.

"Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы эти люди могли беспроблемно пересекать административную границу в рамках того, что позволяет необходимость защищать безопасность Украины, но это не должно создавать дополнительных ограничений для этих людей", - сказал представитель министерства.

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Петухов также подчеркнул необходимость сделать все, чтобы оккупация Россией Крыма не получила признания в мире". "Мы сразу, еще даже до завершения оккупации, подали иск в Европейский суд по правам человека. И здесь я могу сказать, что есть уже сдвиги. Несмотря на то, что Россия дважды откладывала подачи своих замечаний на позицию Украины, они вынуждены это были сделать. Мы получили эти возражения. Они достаточно формальные. Сейчас дело движется дальше, и мы должны до конца августа, Украина должна подать свои комментарии к этим замечаниям, после чего суд может перейти к рассмотрению дела о приемлемости этого первого межгосударственного дела, которое касается именно событий в Крыму", - пояснил он.