МИД требует от РФ отчитаться о преодолении последствий разливе мазута у оккупированного ею Севастополя

Об этом говорится в комментарии МИД в связи с сообщениями о разливе нефтепродуктов в Черном море возле, как отмечается, "города Севастополя временно оккупированной Автономной Республики Крым".

"МИД выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о разливе нефтепродуктов в Черном море возле города Севастополь временно оккупированной Автономной Республики Крым, который имел место в начале мая и привел к значительному загрязнению морской зоны в районе разлива», - сказано в заявлении.

МИД отмечает, что Украина как прибрежное государство обладает суверенными правами в морских районах временно оккупированной Автономной Республики Крым и имеет право требовать от других государств соблюдения ими своих обязательств" относительно предотвращения и преодоления последствий загрязнений в морских районах Украины.

Украина также требует безотлагательно предоставить всю информацию о разливе нефтепродуктов в Черном море возле Севастополя и о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения нанесения дальнейшего ущерба окружающей среде.

Напомним, по сообщениям севастопольских СМИ, в городе вся прибрежная полоса 8 мая оказалась загрязнена мазутом. Загрязнены было не только пляжи Северной стороны Севастополя, но и акватория Херсонеса. Также в процессе обследования береговой полосы Севастополя мазутные пятна были обнаружены на Бельбеке и Фиоленте.