Порошенко назначил председателем Запорожской ОГА генерал-майора СБУ Брыля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня в Запорожье, где он находится с рабочей поездкой.

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Он заявил, что принял решение о назначении Константина Брыля председателем Запорожской ОГА - "человека с высоким уровнем ответственности".

"Представление на его назначение было одним из первых решений нового правительства Украины", - добавил президент.

Принял решение о назначении Константина Брыля главой Запорожской ОГА - человека с высоким уровнем ответственности pic.twitter.com/NgkJn8m3Mz — Петр Порошенко (@poroshenko) April 22, 2016

Как сообщал УНИАН, с апреля по декабрь 2015 года председателем Запорожской областной государственной администрации был Григорий Самардак. Затем он подал заявление об увольнении в связи с избранием председателем Запорожского облсовета.

Справка УНИАН. Константин Брыль, 1970 г.р., выпускник Суворовского училища и Омского высшего командного училища, на госслужбе – в рядах вооруженных сил, органах МВД, налоговой милиции и СБУ - более 25 лет.

25 сентября 2015 года генерал-майор Службы безопасности Украины Константин Брыль был откомандирован из центрального аппарата СБУ на должность первого заместителя председателя Запорожской ОГА и исполнял обязанности председателя облгосадминистрации.

Через несколько дней после назначения Брыль сообщил, что цель назначения офицера СБУ на данную должность - обеспечение на территории, граничащей с зоной вооруженного конфликта, координации работы органов власти и силовых структур в борьбе с сепаратизмом, коррупцией, организованной преступностью.