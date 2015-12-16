Председателем Запорожского облсовета избран Самардак

Соответствующее решение было принято сегодня, 15 декабря, на третьем пленарном заседании первой сессии Запорожского облсовета VII созыва: за Григория Самардака проголосовали 62 из 66 принимавших участие в работе сессии депутатов.

В ходе сессии депутаты избрали также на пост первого заместителя председателя Запорожского облсовета представителя политической партии «Оппозиционный блок» Егора Семенкова и на пост заместителя председателя облсовета Владислава Марченко – представителя политпартии «Объединении «Самопомич».

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Самардак сообщил журналистам, что в связи с избранием его на пост председателя Запорожского облсовета обратился к президенту Украины с заявлением об увольнении с должности председателя Запорожской облгосадминистрации.

Исполняющим обязанности председателя Запорожской ОГА стал Константин Брыль, до последнего времени занимавший пост первого заместителя председателя Запорожской ОГА.