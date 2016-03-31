В Кремле считают, что поставки оружия Украине не будут способствовать реализации "Минска"

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поставки из вне летального оружия в Украину никоим образом не будут способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса и реализации Минских договорённостей с учётом роста провокационных проявлений сейчас на линии соприкосновения. Вряд ли это будет на самом деле де-факто способствовать укреплению безопасности", - сказал Песков.

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Комментируя по просьбе УНИАН предложение президента Украины Петра Порошенко заключить с США всеобъемлющее двустороннее соглашение в области безопасности Песков сказал: "Мы никоим образом не вмешиваемся во взаимоотношения Киева и Вашингтона - это касается отношений двух стран".