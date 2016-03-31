Порошенко: международному сообществу следует пересмотреть свое отношение к поставкам Украине оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

По словам президента, Украина смогла остановить наступление России на нашей земле. «Мы получили большую поддержку со стороны наших партнеров», - отметил он.

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«Однако, я никогда не мог объяснить одну вещь для себя и для моих соотечественников - нежелание международного сообщества поставлять оружие легитимному правительству Украины и регулярной украинской армии, которая удерживает линию обороны против нападения на международный порядок. Я думаю, что пришло время пересмотреть это отношение», - заявил Порошенко.

По его словам каждое усилие, которое уделяется для защиты Украины является инвестицией в долгосрочную безопасность Запада и устойчивость демократических ценностей.

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Как сообщал УНИАН, по словам Порошенко, Россия продолжает отправлять войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украину и использует эскалацию конфликта на Донбассе каждый раз, когда хочет добиться лучшего для себя сценария.